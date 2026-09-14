Leia aqui o DN desta terça-feira, 15 de setembro

"A democracia está em declínio no mundo e Portugal não é exceção: está entre os países europeus que tiveram mais recuos democráticos." Esta é a manchete do Diário de Notícias desta terça-feira, 15 de setembro.Os declínios em Portugal no que diz respeito a liberdades civis são muito acentuados, explicou ao DN Alex Hudson, um investigador envolvido no relatório intitulado Estado Global da Democracia 2026, publicado esta terça-feira, 15 de setembro.Em destaque fotográfico na capa está Constantino Sakellarides, antigo diretor-geral da Saúde, entrevistado pelo DN: "Ao fim de 47 anos, é justo dizer que o SNS está em cuidados paliativos".Descarregue no link abaixo o pdf com a edição eletrónica do jornal:. Outros destaques: - Educação: PS considera respostas do ministro insuficientes e não exclui CPI - Crescimento: Portugal investe 100 milhões de euros na indústria do calçado e quer ser alternativa aos produtos da Ásia - Guerra: Kiev cessa ataques a alvos energéticos se a Rússia fizer o mesmo - Guerra no Médio Oriente: Houthis consolidam avanços, pressionam sauditas e dão cartas ao Irão - Abastecimento global de petróleo pode cair até 4% - Música: Artur Pizarro toca a integral das sonatas de Mozart num piano de 1780- Futebol feminino: A ambição e a luta pela profissionalização pela voz de três jogadoras da Liga BPI