Revista de imprensa. Viagens de luxo de banco público a Paris e pressão dos juros da dívida sobre o OE2027
A atualidade política e os resultados deste domingo, 13 de setembro, da I Liga, são denominadores comuns das primeiras páginas dos generalistas portugueses, ainda que com temas para todos os gostos.
O Correio da Manhã revela esta segunda-feira, 14 de setembro, que o Banco de Fomento paga viagens de luxo aos 20 membros do Conselho Estratégico a Paris.
A preocupação do Governo com os juros da dívida pública para a elaboração do Orçamento de Estado de 2027 (OE2027) é um dos destaques da primeira página do Público, que divulga um estudo que indica que os ministros de hoje são mais especialistas, mas que os partidos não perderam o controlo dos governos.
Já o Diário de Notícias faz manchete com o facto de Donald Trump recusar travar a Inteligência Artificial para não ficar atrás da China e destaca uma entrevista à presidente da Câmara de Almada, Inês de Medeiros, com a falta de água no concelho como temática central.
O Jornal de Notícias divide as atenções entre os mais de quatro mil camiões proibidos de circular na VCI e os resultados dos jogos deste domingo de Benfica e Sporting para o campeonato, tendo as águias recebido e batido o Gil Vicente na Luz (3-1) e os leões empatado no terreno do Famalicão (1-1).
O triunfo dos encarnados e o empate dos verde e brancos também domina as primeiras páginas dos desportivos A Bola, Record e O Jogo.
No que concerne aos económicos, o Jornal de Negócios noticia que o Estado terá de indemnizar trabalhadores despedidos pela TAP há 33 anos, enquanto o Jornal Económico avança que Lisboa corta 8300 alojamentos locais.