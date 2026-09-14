Revista de imprensa. Viagens de luxo de banco público a Paris e pressão dos juros da dívida sobre o OE2027

A atualidade política e os resultados deste domingo, 13 de setembro, da I Liga, são denominadores comuns das primeiras páginas dos generalistas portugueses, ainda que com temas para todos os gostos.

O Correio da Manhã revela esta segunda-feira, 14 de setembro, que o Banco de Fomento paga viagens de luxo aos 20 membros do Conselho Estratégico a Paris.

A preocupação do Governo com os juros da dívida pública para a elaboração do Orçamento de Estado de 2027 (OE2027) é um dos destaques da primeira página do Público, que divulga um estudo que indica que os ministros de hoje são mais especialistas, mas que os partidos não perderam o controlo dos governos.

Já o Diário de Notícias faz manchete com o facto de Donald Trump recusar travar a Inteligência Artificial para não ficar atrás da China e destaca uma entrevista à presidente da Câmara de Almada, Inês de Medeiros, com a falta de água no concelho como temática central.