Leia aqui o DN desta segunda-feira, 14 de setembro

O balanço da composição das equipas do campeonato nacional faz manchete do DN:Dois terços dos jogadores da I Liga são estrangeirosBrasil e Espanha são os dois grandes mercados fornecedores do campeonato português, que na época 2026/2027 tem 68,8% de jogadores estrangeiros, menos 1,2 pontos percentuais do que na anterior. Estão representadas na competição 72 nacionalidades, num total de 573 futebolistas inscritos - dos quais 179 portugueses - pelos 18 clubes.Na foto principal:Geopolítica. Trump recusa travar Inteligência Artificial para não ficar atrás da ChinaE ainda se destaca a entrevista à presidente da Câmara de Almada, Inês de Medeiros: “Almada não tem água suficiente no subsolo. Não conseguimos resolver isso sozinhos”Descarregue a edição eletrónica do jornal no link abaixo:.Veja a primeira página em detalhe: