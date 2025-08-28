Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Comandante da Polícia Municipal de Lisboa, José Carvalho Figueira e o seu homólogo do Porto, António Leitão da Silva, com os respetivos edis (Carlos Moedas e Rui Moreira) a 13 de maio de 2024, no Porto, por ocasião de um debate sobre "o futuro das polícias municipais". Enquanto Carlos Moedas e o Carvalho Figueira defendem o "empoderamento" destes corpos municipais, arrogando-lhes competências de investigação criminal, Rui Moreira opôs-se desde a primeira hora, considerando essa ideia "um disparate e um perigo" e reputando-a de inconstitucional.
Sociedade

Presidente do sindicato dos polícias municipais: “Moedas quer criar uma milícia civil em Lisboa”

Sindicalista considera que presidente da Câmara da capital, ao insistir, contra a lei e dois pareceres pedidos pelo governo, na ideia de uma polícia municipal com poderes de força de segurança, está na prática a defender a criação de uma milícia. E pergunta: “O que é isto? Um golpe de Estado em Lisboa?”.
