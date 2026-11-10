Presidente da ULS de Aveiro detido por suspeitas de corrupção

O presidente da Unidade Local de Saúde (ULS) de Aveiro, Ricardo Correia de Matos, foi detido por suspeitas da prática do crime de corrupção. A Polícia Judiciária (PJ) fez ainda mais duas detenções.

A informação foi avançada esta terça-feira, 10 de novembro, pela CNN Portugal, dando conta que a investigação concluiu que Ricardo Correia de Matos tinha um esquema com dois amigos, a quem entregava empreitadas na Ordem dos Enfermeiros e na Cruz Vermelha, onde teve cargos de direção.

Em troca do favorecimento na contratação pública, o presidente da ULS obtinha "várias vantagens económicas", nomeadamente na construção de uma casa na Praia da Barra, em Ílhavo, avança a estação de televisão.

A PJ emitiu, entretanto, um comunicado sobre a operação "Batas & Betão", em que refere que deteve três homens, de 44, 47, 51 anos, sem referir nomes, "suspeitos da prática de crimes de corrupção, passiva e ativa, participação económica em negócio, abuso de poder e tráfico de influência", em resultado do cumprimento de mandados de detenção emitidos pelo Ministério Público - DIAP Regional de Coimbra.

"A investigação incide sobre a existência de um acordo entre os intervenientes, através do qual teria sido proporcionada uma vantagem patrimonial indevida e suspeitas de favorecimento no âmbito de procedimentos de contratação, através da prévia concertação de adjudicações, da seleção direcionada de entidades a convidar e da simulação de concorrência efetiva, bem como do recurso a relações de influência para obtenção de vantagens no contexto de um procedimento de seleção para um cargo de administração hospitalar", indica a polícia de investigação criminal.

Durante a operação policial, a PJ realizou "cinco buscas domiciliárias e oito não domiciliárias, uma busca a um escritório de advogado e duas buscas em estabelecimentos de saúde, na região de Lisboa, Vila Nova de Gaia, Aveiro e Águeda".

No decorrer das diligências, foi arrestado um imóvel e apreendidos 15 mil euros em numerário, 15 mil dólares americanos em criptomoeda e "documentação diversa, relevante para a prova dos factos em investigação", refere a nota sobre uma operação que envolveu oitenta elementos da Polícia Judiciária. Quatro magistrados judiciais e quatro magistrados do Ministério Público acompanharam as diligências.

Os três detidos vão agora ser presentes à autoridade judiciária competente, no Tribunal Judicial de Coimbra, para primeiro interrogatório judicial e eventual aplicação de medidas de coação, acrescenta a PJ.