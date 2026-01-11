Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
PJ lança campanha inédita contra a radicalização online de jovens
PJ lança campanha inédita contra a radicalização online de jovens

A PJ alerta para a radicalização de jovens cada vez mais novos. “Queremos capacitar pais e professores para que saibam ‘ler’ os sinais”, sublinha a diretora da Unidade Nacional de Contraterrorismo.
