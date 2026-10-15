Papa Leão XIV.
Papa Leão XIV.Foto: MAURIZIO BRAMBATTI/EPA
Sociedade

Leão XIV passou uma "boa" segunda noite no internamento após cirurgia

Papa foi operado na quarta-feira aos pulmões, tendo lhe sido diagnosticado um adenocarcinoma pulmonar, uma forma de cancro.
André Certã
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O papa Leão XIV passou uma "boa noite" naquela que foi a sua segunda no internamento no Hospital Gemelli, na capital italiana, Roma, após a operação aos pulmões e a confirmação do diagnóstico de adenocarcinoma, uma forma de cancro de pulmão.

De acordo com a última comunicação do gabinete de imprensa do Vaticano, o pontífice "passou uma boa noite no hospital, levantou-se e tomou o pequeno almoço".

O papa esteve na sala de operações do Gemelli durante cerca de hora e meia, correndo tudo como planeado. Porém, o tecido recolhido nessa operação, após análise, confirmou o diagnóstico de cancro do pulmão, na forma de adenocarcinoma pulmonar.

Na quarta-feira, Leão XIV começou a fazer "fisioterapia respiratória e começou a caminhar no quarto" e fez “as análises ao sangue e a radiografia torácica previstas após a cirurgia”.

“Os resultados confirmam uma evolução pós-operatória normal: os valores estão dentro dos parâmetros normais para o tipo de cirurgia realizada”, indicaram ainda, citados pela agência Ecclesia.

Até agora, de acordo com o Vatican News, não haverá nenhuma alteração ao tempo planeado de internamento, que será cerca de uma semana.

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