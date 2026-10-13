Papa já está no hospital onde fará cirurgia de remoção de nódulo pulmonar esta tarde
Passavam poucos minutos das 13h00 locais (12h00 em Lisboa) desta terça-feira, 13 de outubro, quando o papa Leão XIV, 71 anos, entrou no hospital Gemelli, em Roma, para se submeter a uma cirurgia para retirar um nódulo no pulmão durante a tarde.
Centenas de pessoas estavam concentradas nas imediações do hospital para ver a chegada do chefe da Igreja Católica, que anuncou no domingo, após a oração do Angelus, que a sua equipa médica encontrou um "nódulo localizado" no seu pulmão e que seria operado dentro de alguns dias.
"Caros amigos, durante alguns exames médicos recentes, os médicos encontraram um nódulo localizado no meu pulmão. Foi detetado numa fase muito inicial e está bem localizado. Os médicos consideram que a cirurgia é apropriada. Seguindo o seu conselho, decidi, portanto, submeter-me a uma operação para o remover. A operação já está agendada para os próximos dias. Agradeço a vossa proximidade espiritual e confio-me às vossas orações", disse o líder da Igreja aos fiéis reunidos na Praça de São Pedro.
Segundo informou o Vaticano, a cirurgia decorrerá na tarde desta terça-feira e será realizada pela equipa de cirurgia torácica liderada pelo professor Stefano Margaritora.
Prevê-se que o papa fique internado durante cerca de uma semana no hospital Gemelli, em Roma.
Na segunda-feira, véspera de dar entrada no hospital, o papa cumpriu a agenda prevista no Vaticano. Nesse dia, o Vaticano anunciou que todas as audiências do Papa Leão XIV estão canceladas por duas semanas, até dia 20.