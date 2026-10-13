Papa já está no hospital onde fará cirurgia de remoção de nódulo pulmonar esta tarde

"Caros amigos, durante alguns exames médicos recentes, os médicos encontraram um nódulo localizado no meu pulmão. Foi detetado numa fase muito inicial e está bem localizado. Os médicos consideram que a cirurgia é apropriada. Seguindo o seu conselho, decidi, portanto, submeter-me a uma operação para o remover. A operação já está agendada para os próximos dias. Agradeço a vossa proximidade espiritual e confio-me às vossas orações", disse o líder da Igreja aos fiéis reunidos na Praça de São Pedro.

Segundo informou o Vaticano, a cirurgia decorrerá na tarde desta terça-feira e será realizada pela equipa de cirurgia torácica liderada pelo professor Stefano Margaritora.

Prevê-se que o papa fique internado durante cerca de uma semana no hospital Gemelli, em Roma.

Na segunda-feira, véspera de dar entrada no hospital, o papa cumpriu a agenda prevista no Vaticano. Nesse dia, o Vaticano anunciou que todas as audiências do Papa Leão XIV estão canceladas por duas semanas, até dia 20.