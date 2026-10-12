Papa Leão XIV (foto de arquivo)
Papa Leão XIV (foto de arquivo) EPA/RICCARDO ANTIMIANI
Sociedade

Leão XIV vai ser hospitalizado esta terça-feira para ser operado a nódulo no pulmão

O Vaticano não informou, porém, quando terá lugar a cirurgia. Esta segunda-feira, o papa, de 71 anos, manteve a sua agenda normal.
Ana Meireles
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Leão XIV vai ser internado esta terça-feira para uma cirurgia de remoção de um nódulo encontrada num dos pulmões, informou esta segunda-feira o Vaticano.

O anúncio sobre o estado de saúde do papa foi anunciado pelo próprio no domingo, dizendo que o nódulo tinha sido detetado num exame recente, estava "bem localizado" e foi descoberto precocemente.

O Vaticano não informou, porém, quando terá lugar a cirurgia.

Esta segunda-feira, o papa, de 71 anos, manteve a sua agenda normal, realizando, só durante a manhã, sete reuniões previamente agendadas, nomeadamente com os bispos visitantes da Argentina, da Nicarágua e dos Estados Unidos, entre outros.

Papa Leão XIV (foto de arquivo)
Papa Leão XIV anuncia que vai ser operado para remover nódulo no pulmão
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