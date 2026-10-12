Rui Valério, patriarca de Lisboa.
Rui Valério, patriarca de Lisboa.Rita Chantre / Global Imagens
Sociedade

Leão XIV vai ser operado a nódulo. "Igreja de Lisboa está próxima e reza pelo seu rápido restabelecimento"

Patriarca de Lisboa preside na quarta-feira a vigília de oração pela saúde do papa. Rui Valério diz esperar que esta união na oração por Leão XIV mostre "que, na Igreja, ninguém caminha sozinho".
Ana Meireles
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O patriarca de Lisboa, Rui Valério, reagiu esta segunda-feira ao anúncio de que Leão XIV tem um nódulo num pulmão e que será, provavelmente ainda esta semana, a uma cirurgia para o retirar, dizendo que "é como família que recebemos esta notícia e é como família que vivemos este momento: nunca nenhum cristão está sozinho e queremos que o Santo Padre saiba que a Igreja de Lisboa está próxima e reza pelo seu rápido restabelecimento".

"Peço a toda a Diocese de Lisboa que se una em oração pelo Santo Padre. De modo particular, convido os sacerdotes e as comunidades a recordarem o Papa nas celebrações da Eucaristia, nos tempos de adoração ao Santíssimo Sacramento e na oração pessoal e comunitária. E, neste mês de outubro, tão profundamente ligado à oração do Rosário, peço às famílias, grupos, movimentos, comunidades religiosas e paróquias que ofereçam também a oração do terço pela sua saúde e pelas intenções que leva no coração", refere Rui Valério no mesmo comunicado.

Rui Valério, patriarca de Lisboa.
Leão XIV vai ser hospitalizado esta terça-feira para ser operado a nódulo no pulmão

O patriarca de Lisboa dá ainda destaque a uma iniciativa dos jovens da Diocese de Lisboa que, na quarta-feira, às 21h00, irão promover na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, uma vigília de oração pela saúde de Leão XIV, à qual presidirá, notando que embora esta celebração nasça "do desejo dos jovens de manifestarem a sua proximidade ao Santo Padre, esta vigília é aberta a toda a Diocese: paróquias, movimentos, comunidades religiosas, famílias e todos os fiéis são convidados a participar".

"Rezemos para que o Senhor lhe conceda serenidade e fortaleza, acompanhe a intervenção a que será submetido e assista os médicos, enfermeiros e todos os profissionais de saúde que dele cuidarão. Rezemos também para que, neste tempo de maior vulnerabilidade, o Santo Padre sinta de forma muito concreta o afeto, a comunhão e a proximidade espiritual da Igreja inteira", prossegue Rui Valério. "Confiemos o Santo Padre a Nossa Senhora. Que Maria, Saúde dos Enfermos e Mãe da Igreja, o acompanhe nos próximos dias, lhe conserve a paz do coração e o sustente no seu ministério. E que a nossa oração por ele nos torne também mais unidos, mais atentos e mais conscientes de que, na Igreja, ninguém caminha sozinho".

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Papa Leão XIV anuncia que vai ser operado para remover nódulo no pulmão
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