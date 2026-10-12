Leão XIV vai ser operado a nódulo. "Igreja de Lisboa está próxima e reza pelo seu rápido restabelecimento"

O patriarca de Lisboa dá ainda destaque a uma iniciativa dos jovens da Diocese de Lisboa que, na quarta-feira, às 21h00, irão promover na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, uma vigília de oração pela saúde de Leão XIV, à qual presidirá, notando que embora esta celebração nasça "do desejo dos jovens de manifestarem a sua proximidade ao Santo Padre, esta vigília é aberta a toda a Diocese: paróquias, movimentos, comunidades religiosas, famílias e todos os fiéis são convidados a participar".

"Rezemos para que o Senhor lhe conceda serenidade e fortaleza, acompanhe a intervenção a que será submetido e assista os médicos, enfermeiros e todos os profissionais de saúde que dele cuidarão. Rezemos também para que, neste tempo de maior vulnerabilidade, o Santo Padre sinta de forma muito concreta o afeto, a comunhão e a proximidade espiritual da Igreja inteira", prossegue Rui Valério. "Confiemos o Santo Padre a Nossa Senhora. Que Maria, Saúde dos Enfermos e Mãe da Igreja, o acompanhe nos próximos dias, lhe conserve a paz do coração e o sustente no seu ministério. E que a nossa oração por ele nos torne também mais unidos, mais atentos e mais conscientes de que, na Igreja, ninguém caminha sozinho".