Papa Leão XIV anuncia que vai ser operado para remover nódulo no pulmão

O Papa Leão XIV revelou aos fiéis reunidos este domingo (11 de outubro) para a oração do Angelus que a sua equipa médica encontrou um "nódulo localizado" no seu pulmão e que será operado dentro de alguns dias.

Segundo o líder da Igreja Católica, o nódulo foi "detetado numa fase muito inicial e está bem localizado". O Papa explicou que os médicos recomendaram a intervenção cirúrgica e que decidiu seguir o conselho, estando a operação já agendada para os próximos dias.

Durante a sua intervenção, no Vaticano, o Papa agradeceu o apoio e pediu orações aos fiéis.

"Caros amigos, durante alguns exames médicos recentes, os médicos encontraram um nódulo localizado no meu pulmão. Foi detetado numa fase muito inicial e está bem localizado. Os médicos consideram que a cirurgia é apropriada. Seguindo o seu conselho, decidi, portanto, submeter-me a uma operação para o remover. A operação já está agendada para os próximos dias. Agradeço a vossa proximidade espiritual e confio-me às vossas orações", disse o líder da Igreja aos fiéis reunidos na Praça de São Pedro.