Cardeal Luis Antonio Tagle substituiu o papa na celebração da missa e leu uma mensagem de Leão XIV.
Cardeal Luis Antonio Tagle substituiu o papa na celebração da missa e leu uma mensagem de Leão XIV.EPA/MASSIMO PERCOSSI
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Papa convalesce de “bom humor”, enquanto se aguarda o resultado dos exames

Dentro de uma semana, Leão XIV saberá se a remoção do lobo inferior do pulmão foi suficiente para extirpar o adenocarcinoma.
César Avó
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