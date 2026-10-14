Cardeal Luis Antonio Tagle substituiu o papa na celebração da missa e leu uma mensagem de Leão XIV. EPA/MASSIMO PERCOSSI

Internacional Papa convalesce de “bom humor”, enquanto se aguarda o resultado dos exames Dentro de uma semana, Leão XIV saberá se a remoção do lobo inferior do pulmão foi suficiente para extirpar o adenocarcinoma.