Papa convalesce de “bom humor”, enquanto se aguarda o resultado dos exames

A recuperação do papa Leão XIV “segue conforme previsto”, informou o mais recente comunicado da Sala de Imprensa da Santa Sé, citando a equipa médica do hospital Agostino Gemelli encarregada da cirurgia decorrida na véspera.Na tarde de quarta-feira, os médicos disseram que os resultados das análises ao sangue e da radiografia do tórax a Robert Francis Prevost, de 71 anos, “confirmam uma evolução pós-operatória regular” com os valores “dentro da normalidade para o tipo de intervenção realizada”. Disseram ainda que o papa começou a ser submetido a fisioterapia respiratória, bem como a caminhar pelo quarto em que está internado, além de ter retomado a alimentação regular.O Vaticano acrescentou ainda que Leão XIV se encontra de “bom humor”. O pontífice surpreendeu os fiéis que o ouviam no domingo quando anunciou que iria submeter-se, nos “próximos dias”, a uma cirurgia para remover um nódulo no pulmão. Na terça-feira, horas depois da operação de 90 minutos, o boletim médico confirmou as suspeitas surgidas nos exames médicos: o nódulo era maligno (adenocarcinoma), pelo que foi removido o lobo inferior do pulmão direito.Segundo fontes vaticanas, é possível que tão cedo quanto uma semana sejam conhecidos os resultados das análises moleculares dos tecidos e dos gânglios linfáticos retirados na intervenção, para detetar sinais sobre a eventual propagação do cancro, bem como a programação de possíveis tratamentos. Juanita Mora, da American Lung Association, disse à AFP que a taxa de sobrevivência a cinco anos desta forma de cancro, quando o tumor é detetado muito cedo, é de “80 a 98%, especialmente após uma remoção cirúrgica”.Enquanto isso, fontes do Vaticano exprimiam as suas dúvidas aos jornais italianos sobre a manutenção da viagem agendada para novembro ao Uruguai, Argentina e Peru.A chegada do norte-americano à cadeira de São Pedro traduziu-se — entre outros aspetos — numa mudança de imagem, contrastando o seu perfil de praticante de ténis com o de Francisco, o qual gozou de uma saúde crescentemente frágil nos últimos anos de papado. No último dia do encontro internacional sobre as famílias, o cardeal Luis Antonio Tagle celebrou a homilia na praça de São Pedro e leu uma mensagem de Leão XIV, no qual este pediu às famílias para terem um papel ativo na vida das igrejas locais e que “ajudem a discernir os caminhos a seguir”, tendo terminado com novo pedido: “Peço-vos, por favor, que rezem por mim, enquanto eu rezo por vós.”.Papa Leão XIV já anda pelo quarto e come após noite tranquila e cirurgia que confirmou cancro.Remoção de nódulo a Leão XIV correu "da forma prevista". Confirmado diagnóstico de cancro do pulmão.Irmão mais velho do papa também está a fazer tratamento por causa de um cancro