"Sucesso." Remoção de nódulo a Leão XIV correu conforme previsto

O papa Leão XIV já se encontra no quarto do hospital Agostino Gemelli, em Roma, a descansar após a extração do nódulo pulmonar que decorreu na tarde desta terça-feira.

“A operação foi concluída com sucesso, dentro do prazo e da forma prevista”, disse a Sala de Imprensa da Santa Sé através do seu canal no Telegram. Adiantou ainda que Robert Francis Prevost, de 71 anos, iniciou a convalescença no seu quarto hospitalar. Foi ainda prometido divulgar "mais informações em breve".

No domingo, no final da oração do Angelus, o pontífice anunciou que a sua equipa médica encontrara um "nódulo localizado" no seu pulmão e que seria operado dentro de alguns dias.

Prevê-se que o papa fique internado durante uma semana no hospital Gemelli. As audiências papais foram canceladas até dia 20.