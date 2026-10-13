Freiras seguram em imagens do papa à porta do hospital Agostino Gemelli.
Freiras seguram em imagens do papa à porta do hospital Agostino Gemelli. EPA/FABIO FRUSTACI
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"Sucesso." Remoção de nódulo a Leão XIV correu conforme previsto

Papa encontra-se no quarto do hospital Agostino Gemelli, onde deverá ficar internado durante uma semana.
César Avó
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O papa Leão XIV já se encontra no quarto do hospital Agostino Gemelli, em Roma, a descansar após a extração do nódulo pulmonar que decorreu na tarde desta terça-feira.

“A operação foi concluída com sucesso, dentro do prazo e da forma prevista”, disse a Sala de Imprensa da Santa Sé através do seu canal no Telegram. Adiantou ainda que Robert Francis Prevost, de 71 anos, iniciou a convalescença no seu quarto hospitalar. Foi ainda prometido divulgar "mais informações em breve".

No domingo, no final da oração do Angelus, o pontífice anunciou que a sua equipa médica encontrara um "nódulo localizado" no seu pulmão e que seria operado dentro de alguns dias.

Prevê-se que o papa fique internado durante uma semana no hospital Gemelli. As audiências papais foram canceladas até dia 20.

Freiras seguram em imagens do papa à porta do hospital Agostino Gemelli.
Papa já está no hospital onde fará cirurgia de remoção de nódulo pulmonar esta tarde
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Papa Leão XIV anuncia que vai ser operado para remover nódulo no pulmão
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