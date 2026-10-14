Papa Leão XIV já anda pelo quarto e come após noite tranquila e cirurgia que confirmou cancro
O papa Leão XIV já começou a caminhar no quarto do hospital Gemelli, onde foi operado na terça-feira (13 de outubro) e recebeu a confirmação do diagnóstico de cancro, tendo também retomado a alimentação regular.
"Esta manhã, o Santo Padre realizou os exames de sangue e a radiografia do tórax previstos após a cirurgia. Os resultados confirmam uma evolução pós-operatória regular: os valores estão dentro da normalidade para o tipo de intervenção realizada", indicou a Sala de Imprensa da Santa Sé, citando os médicos do papa,Luigi Carbone e Stefano Margaritora.
"O Santo Padre realizou fisioterapia respiratória e começou a caminhar pelo quarto. Retomou a alimentação regular, tomou o pequeno-almoço e almoçou", acrescentaram.
Horas antes, o Vaticano tinha dito que o papa tinha passado uma noite tranquila no hospital, após a cirurgia para remover o lobo inferior do pulmão direito e a confirmação de um diagnóstico de cancro.
"A noite decorreu com tranquilidade para o papa. Mais informações serão prestadas ainda hoje [14 de outubro]", informou a Sala de Imprensa da Santa Sé num comunicado divulgado na manhã desta quarta-feira (14 de outubro).
Segundo as informações do boletim médico divulgado depois da cirurgia, na terça-feira (13 de outubro), os exames confirmaram o diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, o que obrigou a remover o lobo inferior do pulmão direito.
Na mesma nota, o Vaticano indicava que a suspeita do diagnóstico tinha surgido em exames pré-operatórios e foi confirmada durante o procedimento cirúrgico, que durou 90 minutos.
Na segunda-feira (12 de outubro), o Vaticano cancelou todas as audiências do papa até ao próximo dia 20 de outubro.
Leão XIV tornou-se o líder de 1,4 mil milhões de católicos em todo o mundo - e o primeiro papa norte-americano da história - a 08 de maio de 2025, após o falecimento, aos 88 anos, do argentino Papa Francisco.
Embora menos exuberante que o antecessor, Leão XIV imprimiu gradualmente o seu próprio estilo à liderança da Igreja Católica, abordando algumas das questões mais prementes a nível mundial, dos conflitos mortíferos à Inteligência Artificial.