Papa Leão XIV já anda pelo quarto e come após noite tranquila e cirurgia que confirmou cancro

O papa Leão XIV já começou a caminhar no quarto do hospital Gemelli, onde foi operado na terça-feira (13 de outubro) e recebeu a confirmação do diagnóstico de cancro, tendo também retomado a alimentação regular.

"Esta manhã, o Santo Padre realizou os exames de sangue e a radiografia do tórax previstos após a cirurgia. Os resultados confirmam uma evolução pós-operatória regular: os valores estão dentro da normalidade para o tipo de intervenção realizada", indicou a Sala de Imprensa da Santa Sé, citando os médicos do papa,Luigi Carbone e Stefano Margaritora.

"O Santo Padre realizou fisioterapia respiratória e começou a caminhar pelo quarto. Retomou a alimentação regular, tomou o pequeno-almoço e almoçou", acrescentaram.

Horas antes, o Vaticano tinha dito que o papa tinha passado uma noite tranquila no hospital, após a cirurgia para remover o lobo inferior do pulmão direito e a confirmação de um diagnóstico de cancro.

"A noite decorreu com tranquilidade para o papa. Mais informações serão prestadas ainda hoje [14 de outubro]", informou a Sala de Imprensa da Santa Sé num comunicado divulgado na manhã desta quarta-feira (14 de outubro).

Segundo as informações do boletim médico divulgado depois da cirurgia, na terça-feira (13 de outubro), os exames confirmaram o diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, o que obrigou a remover o lobo inferior do pulmão direito.

Na mesma nota, o Vaticano indicava que a suspeita do diagnóstico tinha surgido em exames pré-operatórios e foi confirmada durante o procedimento cirúrgico, que durou 90 minutos.