PSD considera que o "essencial" da lei foi mantido.
Foto: Leonardo Negrão
Sociedade

Lei da Nacionalidade. Portugal passará a integrar grupo de países mais restritivos da Europa e arrisca ter bebés apátridas

Se considerarmos os dez países da Europa com maior número de imigrantes, Portugal afasta-se de sete em que o tempo de residência para naturalização é de cinco anos, entre os quais se incluem Alemanha, França e Reino Unido.
