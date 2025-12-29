Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
“Vemos que o ministro Leitão Amaro tem adotado essa gramática da direita radical, ele é quase uma voz do Chega dentro da AD", afirma o cientista político João Ferreira Dias.
Sociedade

Lei da Nacionalidade e imigração vão continuar na agenda do dia em 2026

Especialistas ouvidos pelo DN afirmam que estes temas vão permanecer no centro do debate político e social. Janeiro já vai começar com nova votação da Lei da Nacionalidade.
Publicado a
Imigração
Lei da Nacionalidade
Brasileiros em Portugal
