Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Não existem estatísticas oficiais recentes sobre xenofobia.
Não existem estatísticas oficiais recentes sobre xenofobia.Foto: Leonardo Negrão
Sociedade

Burocracia, xenofobia e mudanças nas leis motivam saída de estrangeiros do país

Neste Dia Internacional do Imigrante, o DN conversou com algumas das pessoas que estão por trás dos números de imigrantes que saíram do país e revelam os motivos que os fizeram deixar o país. Nas redes sociais, cresce um movimento de mudança de brasileiros para a vizinha Espanha.
Publicado a
Loading content, please wait...
Imigração
edição impressa
Brasileiros em Portugal
Diário de Notícias
www.dn.pt