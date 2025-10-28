Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Imigrantes dormem na fila por um atendimento.
Imigrantes dormem na fila por um atendimento.Foto: Leonardo Negrão
Sociedade

AIMA: dois anos à procura de um rumo e de como comunicar com os imigrantes

“Saudades do SEF” transformou-se numa piada real entre os cidadãos estrangeiros, desesperados na tentativa de comunicar com a nova agência. Antigos e atuais funcionários com quem o DN conversou também sentem falta do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, mas todos estão com “esperança” para 2026.
Publicado a
Loading content, please wait...
Imigração
Imigrantes
AIMA
SEF
edição impressa
Brasileiros em Portugal
Diário de Notícias
www.dn.pt