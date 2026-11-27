A greve dos maquinistas da CP levou esta sexta-feira, 27 de novembro, à supressão de 55 dos 1.065 (5,2%) comboios programados entre as 00:00 e as 19:00, segundo dados da transportadora ferroviária.

Tal como na segunda e na quinta-feira, esta sexta-feira – último dia da greve – a paralisação é parcial, depois de uma paragem total na terça e na quarta-feira para a qual foram decretados serviços mínimos.

De acordo com o último balanço da CP – Comboios de Portugal, o serviço regional continua a ser o mais afetado, com uma taxa de supressão de 16,6%. Dos 241 comboios programados, foram cancelados 40 e efetuados 201.

Já nos urbanos, em Lisboa foram suprimidos 12 dos 500 comboios previstos (taxa de supressão de 2,4%) e em Coimbra foram cancelados três dos 28 programados (10,7%).

Nos urbanos do Porto realizaram-se todos os 228 serviços previstos, assim como no serviço de longo curso, em que partiram os 68 comboios programados.

A paralisação dos maquinistas da CP, que começou na segunda-feira e termina esta sexta-feira, tem como principais reivindicações a recuperação do poder de compra, a valorização profissional, a melhoria das condições de trabalho e o reforço da segurança ferroviária.

Em declarações, esta sexta-feira, à agência Lusa, o presidente do Sindicato Nacional dos Maquinistas dos Caminhos de Ferro Portugueses (SMAQ) admitiu avançar para novas greves se a CP e a tutela continuarem em silêncio quanto às revindicações dos trabalhadores.

António Domingues disse que houve uma adesão “massiva” dos maquinistas à greve, que levou à supressão de comboios ao longo da semana, mas não descartou novas greves uma vez que não houve até agora qualquer contacto por parte da empresa e da tutela.

“O que importa é que os problemas sejam resolvidos por parte da CP e da tutela e até ao momento esbarrámos contra um muro de silêncio. Não obtivemos respostas nem da tutela nem da empresa. Se continuarmos a esbarrar contra um muro de silêncio obviamente que os trabalhadores não ficarão de braços cruzados. Até que os problemas estejam resolvidos as greves vão continuar”, salientou.

Durante todo o período da greve foram assegurados os serviços necessários à segurança da circulação ferroviária, manutenção e resposta a situações de emergência.

Numa informação publicada no seu 'site', a CP tinha alertado para "fortes perturbações" na circulação ferroviária, com a supressão de diversos comboios em todos os serviços.

A CP informou ainda que os clientes que já adquiriram bilhetes podem solicitar o reembolso do valor total ou a sua troca gratuita para outro comboio da mesma categoria e na mesma classe.