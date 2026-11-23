A greve dos maquinistas da CP, que começou esta segunda-feira (23 de novembro) e se prolonga até sexta-feira, levou à supressão de 242 comboios até às 19h00, correspondendo a 22,8% dos programados, com o Longo Curso a registar o maior impacto.

De acordo com os dados disponibilizados pela CP, foram suprimidos 44 dos 67 comboios de Longo Curso previstos, o que corresponde a uma taxa de supressão de 65,7%.

Já no serviço regional foram suprimidos 93 dos 241 comboios programados, o que corresponde a uma taxa de supressão de 38,6%.

No que se refere aos urbanos, em Lisboa foram suprimidos 30 dos 498 comboios programados, correspondendo a uma taxa de supressão de 6%.

No Porto, até às 19h00 tinham sido suprimidos 66 dos 228 comboios previstos (28,9%), enquanto nos Urbanos de Coimbra a taxa de supressão atingiu os 32,1%, tendo ficado parados nove dos 28 comboios programados.

Em declarações à Lusa, o presidente do Sindicato Nacional dos Maquinistas dos Caminhos de Ferro Portugueses (SMAQ), António Domingues, salientou, contudo, que o maior impacto da greve será sentido na terça e na quarta-feira, dias de paralisação total, prevendo que a operação da empresa fique parada "na ordem dos 75%".

"A greve foi construída para ter um impacto nos dias 24 e 25 [terça e quarta-feira]. No dia 23 [hoje] e 26 [quinta-feira] serão apenas efeitos colaterais da greve", afirmou, explicando que esta organização pretende salvaguardar os trabalhadores que teriam de repousar fora da sua área de residência.

António Domingues adiantou ainda que está em vigor uma greve ao trabalho em dia de descanso, que, segundo o sindicalista, "terá um efeito de supressões na ordem dos 15%".

A greve dos maquinistas da CP tem como principais reivindicações a recuperação do poder de compra, a valorização profissional, a melhoria das condições de trabalho e o reforço da segurança ferroviária.