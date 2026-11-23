A greve dos maquinistas da CP, que começou à meia-noite e prolonga-se até sexta-feira, estando a levar a algumas supressões de comboios já no primeiro dia.

Ao que o DN apurou, até às 8h00 desta segunda-feira já tinham sido suprimido 30 viagens entre 246 programadas, ou seja, um total de 12,2% do total programado. Entre as três dezenas de supressões, contabilizam-se 13 comboios regionais, 10 urbanos do Porto, cinco de longo curso, um urbano de Lisboa e um urbano de Coimbra.

A paralisação tem como principais reivindicações a recuperação do poder de compra, a valorização profissional, a melhoria das condições de trabalho e o reforço da segurança ferroviária.

Numa informação publicada no seu site, a CP alerta para “fortes perturbações” na circulação ferroviária, com a supressão de diversos comboios em todos os serviços.

Segundo uma decisão do Tribunal Arbitral, de 19 de novembro, consultada pela Lusa, a greve tem caráter parcial nos dias 23 e 26 - abrangendo os maquinistas que ficam deslocados após o fim dos turnos - estando prevista uma paralisação da totalidade dos profissionais nos dias 24 e 25, terça e quarta-feira.

"Amanhã e depois, aquilo que prevemos é que 75 por cento da operação da empresa esteja parada", anteviu esta segunda-feira o presidente do Sindicato Nacional dos Maquinistas dos Caminhos de Ferro Portugueses (SMAQ), António Domingues, em entrevista ao programa Bom Dia Portugal, da RTP. "Os 25 por cento equivalerão a cerca de pouco mais de 100 comboios a nível nacional", detalhou.

"O que está em causa são três dimensões: salário, condições de trabalho e segurança", vincou o dirigente sindical, que colocou a tónica na exigência de "aumentos salariais dignos". "O que um maquinista base ganha na base da carreira não chega para pagar metade de uma renda moderada de 2300 euros", acrescentou.

O tribunal decidiu não fixar serviços mínimos adicionais de transporte de passageiros para os dias 23 e 26, tendo em conta "a natureza parcial da paralisação nesses dias e o impacto estimado de supressão de oferta significativamente inferior".

No acórdão, o tribunal determina ainda que os serviços mínimos de transporte nos dias 24 e 25 devem dar prioridade aos comboios urbanos e suburbanos nas horas de ponta da manhã e da tarde, bem como às primeiras e últimas ligações do dia nos serviços interurbanos e de longo curso, privilegiando as localidades sem alternativas rodoviárias razoáveis.

Os serviços mínimos abrangem os comboios Alfa Pendular, Intercidades, InterRegional e Regional, assim como os comboios urbanos de Lisboa, Porto e Coimbra.

O presidente do SMAQ manifestou-se contra a existências destas serviços mínimos, por questões de segurança, devido ao risco de sobrelotação, nomeadamente na Linha de Sintra. "Há uma ocorrência muito grande de passageiros que depois não se verifica", explicou.

A CP informou ainda que os clientes que já adquiriram bilhetes podem solicitar o reembolso do valor total ou a sua troca gratuita para outro comboio da mesma categoria e na mesma classe.

Durante todo o período da greve ficam também assegurados os serviços necessários à segurança da circulação ferroviária, manutenção e resposta a situações de emergência.

O SMAQ apresentou um pré-aviso de greve na CP para o período compreendido entre as 00:00 desta segunda-feira e as 24:00 de sexta-feira, abrangendo os trabalhadores das categorias profissionais que representa.

Os trabalhadores reivindicam a recuperação do poder de compra, afetado pelo aumento do custo de vida, a atualização das componentes remuneratórias e a compensação dos encargos que decorrem da organização do serviço.

“A atividade dos maquinistas apresenta características particularmente exigentes, incluindo horários irregulares, deslocações frequentes, refeições fora de casa e períodos de repouso longe da residência”, refere o SMAQ no pré-aviso de greve.

“Exigimos o cumprimento integral dos procedimentos técnicos e regulamentares e condições que permitam aos profissionais exercer as suas funções com o rigor, a responsabilidade e a segurança que a atividade exige”, refere o sindicato.

A melhoria das escalas de serviço, dos tempos de trabalho e de repouso e das condições das instalações sociais e o cumprimento integral do Acordo de Empresa, enquanto instrumento fundamental de regulação das relações laborais na CP, são outras reivindicações dos trabalhadores.