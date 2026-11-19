Os maquinistas da CP convocaram uma greve para entre os dias 23 e 27 de novembro, que deverá causar perturbações na circulação de comboios, com possíveis impactos também no dia anterior e seguinte, segundo a transportadora e o sindicato.

O SMAQ – Sindicato Nacional dos Maquinistas dos Caminhos de Ferro Portugueses apresentou um pré-aviso de greve na CP para o período compreendido entre as 00:00 do dia 23 e as 24:00 do dia 27 de novembro, abrangendo os trabalhadores das categorias profissionais que representa.

Numa nota publicada no seu ‘site’, o SMAQ justifica a convocação da greve com “a necessidade de obter respostas concretas da administração da CP para um conjunto de problemas que continuam por resolver e que afetam diretamente as condições de trabalho, a valorização profissional e a segurança da atividade ferroviária”.

Os trabalhadores reivindicam a recuperação do poder de compra, afetado pelo aumento do custo de vida, a atualização das componentes remuneratórias e a compensação dos encargos que decorrem da organização do serviço.

“A atividade dos maquinistas apresenta características particularmente exigentes, incluindo horários irregulares, deslocações frequentes, refeições fora de casa e períodos de repouso longe da residência”, refere o SMAQ.

Reivindicam também a valorização das carreiras profissionais, o reconhecimento das funções efetivamente desempenhadas, a progressão profissional e a resolução de matérias remuneratórias e profissionais que, segundo o sindicato, continuam sem resposta.

“Exigimos o cumprimento integral dos procedimentos técnicos e regulamentares e condições que permitam aos profissionais exercer as suas funções com o rigor, a responsabilidade e a segurança que a atividade exige”, refere o sindicato.

A melhoria das escalas de serviço, dos tempos de trabalho e de repouso e das condições das instalações sociais e o cumprimento integral do Acordo de Empresa, enquanto instrumento fundamental de regulação das relações laborais na CP são outras revindicações dos trabalhadores.

Na nota, o SMAQ afirma que a greve poderá provocar perturbações significativas na circulação ferroviária, incluindo atrasos e supressões de comboios.

“O SMAQ reafirma a sua disponibilidade para o diálogo e para a procura de soluções negociadas, mas considera indispensável que a administração da CP dê respostas concretas às reivindicações apresentadas”, refere o sindicato.

A CP – Comboios de Portugal informa no seu ‘site’ que aos clientes que já tenham bilhetes adquiridos para viajar em comboios dos serviços Alfa Pendular, Intercidades, Internacional, InterRegional e Regional, será permitido o reembolso, no valor total do bilhete adquirido, ou a sua troca gratuita para outro comboio da mesma categoria e na mesma classe.

“Caso venham a ser definidos serviços mínimos, esta informação será atualizada”, refere ainda a transportadora.