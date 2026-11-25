A CP suprimiu 797 dos 1.063 comboios programados entre as 00:00 e as 19:00 desta quarta-feira, 25 de novembro, devido à greve dos maquinistas, o equivalente a 75% das ligações previstas, segundo dados da transportadora.

De acordo com o balanço da CP – Comboios de Portugal, dos 500 comboios urbanos de Lisboa programados foram suprimidos 373 (74,6%) durante a greve - que decorre desde segunda-feira até ao final da semana -, enquanto no Porto não se realizaram 168 dos 228 previstos (73,7%).

Nos urbanos de Coimbra, foram suprimidos 22 dos 28 comboios programados (78,6%), registando-se neste serviço a maior percentagem de supressões.

Nos serviços regionais, não se realizaram 183 dos 240 comboios previstos (76,3%), enquanto no longo curso foram suprimidas 51 das 67 ligações programadas (76,1%).

No total, foram efetuadas 266 ligações, apenas um além das 265 previstas no âmbito dos serviços mínimos.

A previsão era que terça-feira e hoje fossem os dias em que a circulação ferroviária seria mais impactada, pois são aqueles em que a greve é total. Para estes dias foram decretados serviços mínimos, que abrangem os comboios Alfa Pendular, Intercidades, Inter-regional e Regional, assim como os comboios urbanos de Lisboa, Porto e Coimbra.

A paralisação dos maquinistas da CP tem como principais reivindicações a recuperação do poder de compra, a valorização profissional, a melhoria das condições de trabalho e o reforço da segurança ferroviária.

Durante todo o período da greve ficam também assegurados os serviços necessários à segurança da circulação ferroviária, manutenção e resposta a situações de emergência.

Numa informação publicada no seu 'site', a CP já tinha alertado para "fortes perturbações" na circulação ferroviária, com a supressão de diversos comboios em todos os serviços.

A CP informou ainda que os clientes que já adquiriram bilhetes podem solicitar o reembolso do valor total ou a sua troca gratuita para outro comboio da mesma categoria e na mesma classe.