A greve dos maquinistas da CP cancelou esta quarta-feira mais de metade dos comboios previstos até às 07:00, com os serviços mínimos a permitirem assegurar 62 das 146 ligações programadas, segundo a empresa.

O ponto de situação feito pela CP indica que, entre as 00:00 e as 07:00, a greve, que começou na segunda-feira e se prolonga até ao final da semana, obrigou a suprimir um total de 86 comboios.

No longo curso, foram suprimidos quatro dos seis previstos, sendo os restantes dois assegurados pelos serviços mínimos, decretados para terça-feira e hoje, dias em que a greve é total.

Nos comboios regionais foram cancelados metade dos 42 previstos. Os 21 que circularam foram garantidos pelos serviços mínimos.

Já nos urbanos de Lisboa, a CP indica a supressão de 41 (65,1%) dos 63 previstos, nos do Porto cumpriram-se 15 das 30 ligações previstas e nos de Coimbra a greve obrigou a cancelar três dos cinco programados.

Prevê-se que na terça-feira e hoje sejam os dias mais complicados da semana, pois são aqueles em que a greve é total. Para estes dias foram decretados serviços mínimos, que abrangem os comboios Alfa Pendular, Intercidades, Inter-regional e Regional, assim como os comboios urbanos de Lisboa, Porto e Coimbra.

A paralisação tem como principais reivindicações a recuperação do poder de compra, a valorização profissional, a melhoria das condições de trabalho e o reforço da segurança ferroviária.

Durante todo o período da greve ficam também assegurados os serviços necessários à segurança da circulação ferroviária, manutenção e resposta a situações de emergência.

Numa informação publicada no seu 'site', a CP já tinha alertado para "fortes perturbações" na circulação ferroviária, com a supressão de diversos comboios em todos os serviços.

A CP informou ainda que os clientes que já adquiriram bilhetes podem solicitar o reembolso do valor total ou a sua troca gratuita para outro comboio da mesma categoria e na mesma classe.