O presidente do Sindicato Nacional dos Maquinistas dos Caminhos de Ferro Portugueses (SMAQ) admitiu esta sexta-feira, 27 de novembro, último dia de greve dos maquinistas, avançar para novas paralisações se a CP e a tutela continuarem em silêncio quanto às revindicações dos trabalhadores.

A greve dos maquinistas da CP começou às 00:00 de segunda-feira e termina esta sexta às 24:00, tendo a paralisação sido total na terça e quarta-feira, dias para os quais foram definidos serviços mínimos.

Nas últimas horas, entre as 00:00 e as 08:00, 17 comboios dos 247 comboios programados foram suprimidos, segundo dados enviados pela empresa à agência Lusa. Além disso, esta sexta-feira o protesto tem impacto no Metro do Porto.

A paralisação tem como principais reivindicações a recuperação do poder de compra, a valorização profissional, a melhoria das condições de trabalho e o reforço da segurança ferroviária.

Em declarações à agência Lusa, o presidente do SMAQ, António Domingues, disse que houve uma adesão “massiva” dos maquinistas à greve, que levou à supressão de comboios ao longo da semana, mas não descarta novas greves uma vez que não houve até agora qualquer contacto por parte da empresa e da tutela.

“O que importa é que os problemas sejam resolvidos por parte da CP e da tutela e até ao momento esbarrámos contra um muro de silêncio. Não obtivemos respostas nem da tutela nem da empresa. Se continuarmos a esbarrar contra um muro de silêncio obviamente que os trabalhadores não ficarão de braços cruzados. Até que os problemas estejam resolvidos as greves vão continuar”, salientou.

O presidente do SMAQ sublinhou que os trabalhadores não fazem greve para incomodar, mas para resolver problemas concretos.

“A greve dos maquinistas foi total, o que não significa que tenha havido paralisação total, porque o impacto do pré-aviso de greve era variável durante todos os dias da semana. Todos os maquinistas que puderam aderir à greve tendo em conta os parâmetros aderiram”, disse o presidente do SMAQ

António Domingues disse ainda que o Sindicato vai reunir-se para semana e decidir novas formas de luta.

A greve dos maquinistas foi parcial na segunda, quinta e esta sexta e total na terça e quarta-feira, mas nestes com serviços mínimos, tendo também ficado assegurados os serviços necessários à segurança da circulação ferroviária, manutenção e resposta a situações de emergência.

17 comboios suprimidos até às 08:00

De acordo com o balanço da CP – Comboios de Portugal, entre as 00:00 e as 08:00 desta sexta-feira, não se realizaram 17 comboios dos 247 programados (6,9%). Nos serviços regionais não se realizaram 13 dos 63 comboios previstos (20,6%), enquanto no longo curso realizaram-se todas as ligações programadas (14), até às 08:00.

Dos 111 comboios urbanos de Lisboa programados foram suprimidos quatro (3,6%), enquanto no Porto realizaram-se as 22 ligações previstas.

Nos urbanos de Coimbra, também se realizaram os sete comboios programados até às 08:00.

Paralelamente, devido a esta greve, o Metro do Porto reduziu o serviço esta sexta-feira, com impactos já na quinta-feira, operando apenas na linha Amarela e entre Senhora da Hora e Estádio do Dragão, devido à greve dos maquinistas.

"Na sexta-feira, realizar-se-ão viagens apenas pelo tronco comum (entre a Senhora da Hora e o Estádio do Dragão) e no eixo Hospital São João-Santo Ovídio, da linha Amarela (D)", referiu a transportadora, acrescentando que "as frequências de passagem em ambas as ligações serão de 15 minutos entre as 07:00 e as 20:00 e de 30 minutos entre as 06:00 e as 07:00, assim como entre as 20:00 e as 00:00".