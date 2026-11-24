Numa altura em que se cumpre mais um dia de greve dos maquinistas da CP - Comboios de Portugal, o Portal da Queixa dá conta de que as reclamações contra a empresa "continuam a aumentar" em 2026. Os atrasos "são o principal motivo de insatisfação dos passageiros", representam 36% das queixas registadas este ano.

Até 22 de novembro, foram registadas 417 reclamações contra a CP, mais 6,65% do que no mesmo período de 2025 (391 queixas), segundo os dados do Portal da Queixa, revelados esta terça-feira, 24 de novembro.

"A tendência de crescimento já se tinha acentuada em 2025, ano em que a transportadora recebeu 428 reclamações, mais 29,31% do que em 2024 (331). Em 2026, a média diária subiu para 1,24 reclamações, face a 1,19 no ano anterior", sustenta a plataforma de consumidores, em comunicado.

Os problemas associados ao Passe Ferroviário Verde "já representam 18% das reclamações registadas" este ano, diz Portal da Queixa, referindo que o "Índice de Satisfação da transportadora fixa-se nos 18,7%".

Situações de "sobrelotação extrema e falta de condições de segurança nos comboios urbanos da Linha do Marco/Douro", "atrasos na devolução do dinheiro de bilhetes de viagens suprimidas devido a greves e problemas de acessibilidade nas estações estão entre os constrangimentos relatados pelos passageiros no Portal da Queixa.

Num dos testemunhos, associado a dificuldades de acessibilidade, "um passageiro com deficiência visual relatou ter sofrido um ferimento na testa após embater num painel de horários não detetável com a bengala, tendo necessitado de assistência hospitalar", exemplifica a plataforma.

Mas "a pontualidade e os atrasos continuam a ser o principal motivo de insatisfação dos passageiros, representando 36,45% das reclamações registadas em 2026".

As dificuldades com pagamentos, reembolsos, cobranças indevidas, multas e passes surgem a seguir, com 23,98%, e estão inseridas na categoria de problemas financeiros. Já os problemas relacionados com segurança, higiene e condições de viagem representam 16,07% das reclamações.

"Entre as tendências identificadas destaca-se o crescimento das reclamações relacionadas com o Passe Ferroviário Verde. Em 2024, foram registadas apenas seis queixas que mencionavam este título de transporte, correspondendo a 1,81% do total. Em 2025, o número subiu para 62 (14,49%) e, em 2026, já ascende a 76 reclamações, representando 18,23% do total registado este ano", acrescenta o Portal da Queixa.