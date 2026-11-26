A greve dos maquinistas da CP levou à supressão de 225 dos 1.063 comboios programados entre as 00:00 e as 19:00 desta quinta-feira, 26 de novembro, o equivalente a 21,2% das ligações previstas, segundo dados da transportadora.

Esta quinta-feira, tal como na passada segunda-feira e na próxima sexta-feira, a greve é parcial, depois de uma paralisação total na terça e na quarta-feira, para a qual foram decretados serviços mínimos.

De acordo com o último balanço da CP – Comboios de Portugal, a taxa de supressão mais elevada (53,7%) registou-se no longo curso, em que foram suprimidos 36 dos 67 comboios previstos.

Seguiu-se o serviço regional, com uma taxa de supressão de 45%, correspondente ao cancelamento de 108 dos 240 comboios programados.

Quanto aos urbanos, o menor impacto da greve fez-se sentir em Lisboa, com a supressão de 23 dos 500 comboios previstos (4,6%).

Em Coimbra foram suprimidos 10 dos 28 comboios programados, o equivalente a 35,7%, enquanto no Porto foram canceladas 48 das 228 ligações previstas (21,1%).

No total, foram realizadas 838 das 1.063 ligações programadas até às 19:00.

A paralisação dos maquinistas da CP tem como principais reivindicações a recuperação do poder de compra, a valorização profissional, a melhoria das condições de trabalho e o reforço da segurança ferroviária.

Durante todo o período da greve ficam também assegurados os serviços necessários à segurança da circulação ferroviária, manutenção e resposta a situações de emergência.

Numa informação publicada no seu 'site', a CP já tinha alertado para "fortes perturbações" na circulação ferroviária, com a supressão de diversos comboios em todos os serviços.

A CP informou ainda que os clientes que já adquiriram bilhetes podem solicitar o reembolso do valor total ou a sua troca gratuita para outro comboio da mesma categoria e na mesma classe.