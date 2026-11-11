Faltas ao trabalho devido ao mau tempo: Luís Neves diz que "lei é para cumprir" e pede compreensão dos patrões

O ministro da Administração Interna, Luís Neves, apelou esta quarta-feira (11) à compreensão dos empregadores perante as eventuais faltas dos trabalhadores motivadas pelo mau tempo, sublinhando que a legislação prevê mecanismos para estas situações excecionais.

"A lei é para cumprir e há legislação que prevê estas situações", afirmou o governante, em conferência de imprensa no final da reunião do Conselho de Ministros. Luís Neves considerou que o país atravessa um momento de "profunda exceção" e defendeu que deve prevalecer a compreensão por parte das entidades empregadoras perante as dificuldades sentidas pelos trabalhadores.

O ministro recordou o apelo ao teletrabalho incluído no despacho do primeiro-ministro, que recomenda às empresas do setor privado a adoção desta modalidade sempre que possível. "Há um quadro legal próprio para a questão das faltas ao trabalho permitidas. Repito: estamos a falar de momentos de grande exceção", afirmou. "Quando há dificuldades, quando há dureza, deve vigorar aqui uma coesão, uma solidariedade de todos", acrescentou.