CGTP exige que faltas ao trabalho sejam consideradas justificadas e remuneradas

A CGTP considerou esta terça-feira, 10 de novembro, necessário clarificar que as faltas ao trabalho durante o período de alerta devido à tempestade Charles, que irá vigorar entre as zero horas e as 23:59 de amanhã, devem ser consideradas faltas justificadas e remuneradas.

Em comunicado, a CGTP diz que o Governo limitou-se a apelar à “compreensão” das entidades patronais na eventualidade de haver faltas ao trabalho por dificuldades de deslocação decorrentes das condições meteorológicas e por necessidade de cuidar dos filhos devido ao encerramento das escolas.

Neste contexto, a confederação sindical considera "que a declaração de Estado de Alerta não assegura uma adequada proteção aos trabalhadores em situação de impedimento de acesso ao local de trabalho, deixando espaço para que estes possam ser prejudicados em consequência das limitações inerentes à situação excepcional em causa".

A CGTP "exige ao Governo a adopção de medidas que garantam a devida proteção aos trabalhadores impossibilitados de trabalhar" devido às efeitos da tempestade.

No comunicado, defende que as faltas "devem ser justificadas e equiparadas a efetiva prestação de trabalho, prevenindo qualquer tipo de redução na sua retribuição, durante o tempo de ausência ao trabalho".