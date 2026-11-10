Sindicato da construção defende paragem das empresas do setor

O Sindicato da Construção defendeu esta terça-feira, 10 de novembro, a paragem do setor das obras durante a passagem da tempestade Charles, prevista para amanhã.

Em comunicado, o sindicato sublinha que os trabalhadores que estão a trabalhar em espaços exteriores não devem pura e simplesmente amanhã trabalhar".

O sindicato apela também à verificação das gruas. "A proteção civil deve, com as Câmaras Municipais, verificar se as gruas têm condições para resistir à tempestade Charles", diz no comunicado.

Como alerta, "muitas das gruas podem cair e provocar mortes".