Economia
Sindicato da construção defende paragem das empresas do setor
Estrutura sindical alerta para possibilidade de queda de gruas durante a tempestade Charles.
O Sindicato da Construção defendeu esta terça-feira, 10 de novembro, a paragem do setor das obras durante a passagem da tempestade Charles, prevista para amanhã.
Em comunicado, o sindicato sublinha que os trabalhadores que estão a trabalhar em espaços exteriores não devem pura e simplesmente amanhã trabalhar".
O sindicato apela também à verificação das gruas. "A proteção civil deve, com as Câmaras Municipais, verificar se as gruas têm condições para resistir à tempestade Charles", diz no comunicado.
Como alerta, "muitas das gruas podem cair e provocar mortes".
Ainda com memória da tempestade Kristin, CIP aconselha "muita prudência" e teletrabalho sempre que possível