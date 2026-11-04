Diretor financeiro da PJ afastado

A Polícia Judiciária confirmou esta quarta-feira, 4 de novembro, a não renovação da comissão de serviço de Álvaro Pires, diretor financeiro daquela instituição, e também de Paulo Sanches, diretor de Serviços de Inovação e Desenvolvimento.

A RTP havia avançado que o diretor nacional da PJ, Carlos Cabreiro, tinha decidido pelo afastamento de Álvaro Pires, que, recorde-se, estará envolvido no caso do atrelado apreendido num processo de tráfico de droga e que foi encontrado à guarda da empresa Construbarcelos, que fez obras na casa do ministro da Administração Interna. Terá sido o agora afastado diretor financeiroa sugerir a Luís Neves que o atrelado apreendido na Operação Pacoba ficasse à guarda dessa empresa.

"Na sequência do términus das comissões de serviço do Diretor de Serviços de Gestão Financeira e Patrimonial e do Diretor de Serviços de Inovação e Desenvolvimento da Polícia Judiciária (PJ), confirma-se que a Direção Nacional da PJ não propôs à tutela a renovação das mesmas", confirma o comunicado entretanto difundido pela PJ.

“Tive conhecimento, mas não me foram transmitidos os motivos. Disseram que não era oportuna a renovação da comissão de serviço”, reagiu Álvaro Pires ao Observador.

Paulo Sanches era até agora diretor de Serviços de Inovação e Desenvolvimento da PJ, tendo também sido afastado.