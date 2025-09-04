Dia de luto nacional. Sobe para 17 número de mortos e entre os feridos há cidadãos de 10 nacionalidades

Margarida Castro Martins, diretora do serviço municipal de Proteção Civil Lisboa, revelou, durante um ponto da situação realizado esta manhã, que dois feridos que estavam no hospital acabaram por falecer, elevando para 17 o número de mortos.A responsável começou por referir que foram transportados do local do acidente 19 feridos para cinco hospitais, dos quais sete graves e 12 ligeiros. Foram transportados oito feridos para Santa Maria, cinco para São José , três para São Francisco Xavier, um para hospital de Cascais e dois para o Hospital da Amadora-Sintra. Dos feridos, 12 são mulheres e sete homens e têm idades compreendidas entre os 24 e 65 anos, entre eles uma criança de três anos. "Há mais quatro feridos ligeiros que se deslocaram por meios próprios ao o Hospital São José, totalizando 23 feridos", disse a responsável, referindo, depois, que dois feridos acabaram por morrer durante a madrugada.