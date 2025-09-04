Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Sociedade

Dia de luto nacional. Sobe para 17 número de mortos e entre os feridos há cidadãos de 10 nacionalidades

Siga aqui as informações sobre o descarrilamento do elevador da Glória, em Lisboa, que fez 17 mortos. O Governo decretou um dia de luto nacional para esta quinta-feira, 4 de setembro.
Foto: Gerardo Santos

Dois feridos morreram durante a noite. Número de mortos sobe para 17 

Margarida Castro Martins, diretora do serviço municipal de Proteção Civil Lisboa, revelou, durante um ponto da situação realizado esta manhã, que dois feridos que estavam no hospital acabaram por falecer, elevando para 17 o número de mortos.

A responsável começou por referir que foram transportados do local do acidente 19 feridos para cinco hospitais, dos quais sete graves e 12 ligeiros. Foram transportados oito feridos para Santa Maria, cinco para São José , três para São Francisco Xavier, um para hospital de Cascais e dois para o Hospital da Amadora-Sintra. Dos feridos, 12 são mulheres e sete homens e têm idades compreendidas entre os 24 e 65 anos, entre eles uma criança de três anos.

"Há mais quatro feridos ligeiros que se deslocaram por meios próprios ao o Hospital São José, totalizando 23 feridos", disse a responsável, referindo, depois, que dois feridos acabaram por morrer durante a madrugada.

Três dias de luto municipal levam a adiar concerto de abertura das Festas na Rua e iniciativas previstas em espaço público 

Os três dias de luto municipal, decretados pela Câmara Municipal de Lisboa pelas vítimas do acidente com o elevador da Glória, que fez 17 mortos, levaram a adiar o concerto de abertura das Festas na Rua, no Vale do Silêncio, agendado para este sábado (6 de setembro).

"Em virtude dos três dias de luto municipal, decretados pela Câmara Municipal de Lisboa, foi adiado o concerto do Coro e Orquestra Gulbenkian, de abertura das Festas na Rua, no próximo sábado, no Vale do Silêncio, e as iniciativas previstas em espaço público. Oportunamente serão divulgadas as novas datas", informa a EGEAC.

Já ontem, o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, tinha cancelado a realização da Festa do Livro em Belém, prevista para decorrer nos jardins do Palácio entre esta quinta-feira e domingo. Esta iniciativa será marcada para data a fixar e em recinto fechado.

Carris recorda guarda-freio que morreu no acidente. "Profissional dedicado, amável" e "sempre disposto a contribuir para um bem maior"

Numa nota de pesar, divulgada esta quinta-feira 4 de setembro, a Carris recordou o guarda-freio André Marques, que morreu quando estava "ao serviço do ascensor da Glória" durante o "trágico acidente", que ocorreu por volta das 18:00 de quarta-feira (3).

Para a Carris, André Marques era um "profissional dedicado, amável, sorridente e sempre disposto a contribuir para um bem maior".

"André Marques distinguiu-se pela sua lealdade e dedicação. Há 15 anos na Carris, desempenhou as suas funções com excelência, tendo sido um representante exímio da Carris na história da cidade, contribuindo de forma essencial para a excelência do serviço que prestamos diariamente aos nossos clientes e a Lisboa", lê-se na nota.

"Representou-nos aos comandos dos icónicos ascensores. O seu valor e profissionalismo, reconhecidos por todos, teve um fim trágico com a perda da sua vida no acidente que o vitimou", lamentou a Carris, que, "com profunda tristeza" expressa dor e pesar à família e amigos de André Marques e as "mais sinceras condolências".

Amável, sorridente, dedicado. Carris lamenta morte do guarda-freio André Marques

Abel Esteves conta como foram os primeiros minutos após o acidente com o elevador da Glória

Espanha manifesta solidariedade a Portugal, feridos espanhóis já tiveram alta

Dois espanhóis ficaram feridos no descarrilamento do elevador da Glória, em Lisboa, mas já tiveram alta, disse esta quinta-feira, 4 de setembro, o ministro dos Negócios Estrangeiros de Espanha, que transmitiu ao homólogo português solidariedade e disponibilidade para o que for necessário.

O ministro Jose Manuel Albares acrescentou que não há informação de espanhóis entre as vítimas mortais no acidente de quarta-feira, em que morreram 17 pessoas, segundo o balanço mais recente.

Albares, que falava em Madrid, num encontro com meios de comunicação social estrangeiros acreditados em Espanha, incluindo a Lusa, revelou que falou na quarta-feira com o homólogo português, Paulo Rangel, a quem manifestou "toda a solidariedade e as condolências" do Governo espanhol, assim como disponibilidade para colaborar no que for eventualmente necessário.

"Sentimos este acidente como algo que nos toca de muito perto", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros (MNE) de Espanha, que realçou que Portugal "é um país irmão" e os laços que unem os dois Estados.

Albares publicou também uma mensagem na rede social X, na quarta-feira à noite, em português, em que manifestou "condolências às famílias das vítimas do trágico acidente" em Lisboa, assim como "solidariedade com o povo português nestes tempos difíceis".

Também o primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sánchez, manifestou na quarta-feira, na rede social X, consternação com "o terrível acidente" e expressou "solidariedade para as famílias das vítimas e para o povo português neste momento difícil".

Lusa

Parlamento Europeu iça bandeiras a meia haste

O Parlamento Europeu (PE) tem esta quinta-feira, 4 de setembro, as bandeiras a meia haste em Bruxelas, Estrasburgo (França) e Lisboa, acompanhando o luto português após o acidente com o Elevador da Glória, quarta-feira, que fez 17 mortos.

“O acidente trágico no Elevador da Glória abalou profundamente a Europa. O Parlamento Europeu acompanha Portugal no seu luto nacional, com as suas bandeiras a meia haste”, divulgou a presidente da instituição, através das redes sociais.

Numa informação à imprensa, o PE especifica que o içar das bandeiras portuguesa e europeia a meia haste tem lugar em Lisboa, Bruxelas e Estrasburgo (França).

Lusa

Há cidadãos de 10 nacionalidades entre os feridos

A diretora do serviço municipal de Proteção Civil Lisboa, Margarida Castro Martins, revelou que sobre a nacionalidade das vítimas transportadas para os hospitais, foi apurado, até ao momento, que "quatro são de nacionalidade portuguesa, dois alemã, dois espanhola, um coreano, um cabo-verdiano, um canadiano, um italiano, uma francesa, um suíço, um marroquino. Faltam apurar as nacionalidades de quatro feridos".

No que se refere às vítimas mortais, "apuramos sete homens e oito mulheres, todos adultos, entre eles nacionalidades estrangeiras, não tendo ainda informação sobre a idade ou nacionalidade destas vítimas, sendo esta uma competência do Ministério Público que oportunamente a divulgará às famílias e aos órgãos de comunicação social", disse ainda Margarida Castro Martins.

O balanço mais recente aponta para 21 feridos e 17 vítimas mortais.

O DN apurou que dos oito feridos que o Hospital de Santa Maria recebeu, cinco já tiveram alta.

Número de mortos sobe para 16

Um dos feridos do acidente no elevador da Glória, em Lisboa, morreu durante a noite, elevando assim para 16 o número de óbitos do descarrilamento, revelou o Hospital de São José.

Lusa

Guarda-freio da Carris morreu no acidente com o elevador da Glória

André Marques, guarda-freio da Carris, é a primeira vítima mortal a ser identificada do acidente com o elevador da Glória, que fez 16 mortos. A informação foi divulgada pelo SITRA - Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes numa mensagem de pesar publicada no Facebook.

"O SITRA vem por este meio endereçar as mais profundas e sentidas condolências a todos os familiares, amigos e colegas do Guarda-Freio ao serviço da Empresa Carris André Jorge Gonçalves Marques, que veio a falecer durante o dia de hoje (03-09-2025), depois do trágico e fatídico acidente que ocorreu com o ascensor da Glória em Lisboa", lê-se na nota publicada na rede social.

De acordo com a CNN Portugal, este trabalhador da Carris tinha 40 anos e deixa dois filhos menores.

Medicina Legal ativou equipa de desastres para acelerar autópsias

O Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses (INMLCF) ativou a equipa de desastres de massa em Lisboa, pretendendo ter realizadas as autópsias dos 15 mortos no acidente com o elevador da Glória até quinta-feira de manhã.

"O objetivo (ambicioso) do INMLCF é ter todas as autópsias feitas até a manhã de quinta-feira, permitindo a identificação de todas as vítimas, sejam portuguesas ou estrangeiras", pode ler-se, numa nota enviada à Lusa por fonte do Ministério da Justiça.

Com a ativação da equipa de desastres de massa foi decidido reforçar a equipa permanente da delegação Sul (Lisboa) com duas equipas que estão a deslocar-se das delegações do Porto e de Coimbra, esta última incluindo elementos de Tomar.

"Estas duas equipas de 4 elementos cada (médicos e pessoal técnico, 8 no total) vão juntar-se à equipa de Lisboa composta por 5 elementos", de acordo com a mesma fonte.

Também em Lisboa o instituto está a "receber manifestações  voluntárias dos seus especialistas, dispostos a juntarem-se ao trabalho" e o próprio presidente do INMLCF, Francisco Corte-Real, está a caminho da capital acompanhando a equipa de Coimbra, para supervisionar e coordenar a operação, acrescentou a mesma fonte.

As equipas estiveram a trabalhar durante toda a noite, podendo ter sido necessário exames de genética ou medicina dentária, situação que pode atrasar a identificação das vítimas.

Lusa

