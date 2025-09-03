Conheça a empresa que fazia a manutenção do elevador da Glória. Carris paga mais de um milhão de euros

A Companhia Carris de Ferro de Lisboa, contratou por 1,2 milhões de euros (995.515,20 mais o IVA) a empresa MNTC – Serviços Técnicos de Engenharia, com sede no Monte da Caparica, para realizar os serviços de manutenção dos elevadores de Santa Justa, Bica, Lavra e Glória – este último objeto de um trágico acidente nesta quarta-feira que provocou, pelo menos 15 mortos.De acordo com a informação disponível no portal base.gov, que regista os contratos públicos, este compromisso foi firmado em 2022, pelos atual presidente e vice-presidente da Carris, o jurista Pedro Bogas e a engenheira civil Maria de Albuquerque Duarte. Tratou-se do contrato de maior valor desta empresa constituída em 2009, a larga distância de todos os outros - o segundo mais elevado foi de 115 mil euros com o Instituto de Emprego e Formação Profissional.O contrato prevê a “duração inicial” de 12 meses, “podendo ser renovado por iguais períodos até um limite de 36 meses, desde que não seja denunciado”. Terá terminado só a 31 de agosto último, depois de um concurso público, aberto em abril, ter ficado deserto (ver mais abaixo).O valor é pago em duas componentes. A primeira, no total de 852 mil euros, é a “assistência permanente, serviços de manutenção preventiva, preditiva, curativa e corretiva (que inclui deslocação, mão-de-obra e materiais), é dividida em 36 prestações mensais, iguais e sucessivas, no valor de 23,653,20 euros. Para cada um dos elevadores, incluindo o da Glória, é paga uma avença mensal de cerca de seis mil euros.A segunda, no valor de 144 mil euros, destina-se aos “serviços de reparação de danos decorrentes de atos de vandalismo, acidentes/albaroamento”.De acordo ainda com o portal base.gov, a empresa tem registados um total de 42 contratos com entidades públicas, num total de 3,8 milhões de euros.A manutenção de piscinas municipais é o principal objeto dos contratos e a maior parte das entidades adjudicatárias são juntas de freguesia (Belém, Parque das Nações, São Vicente, Penha de França, Santa Clara, Avenidas Novas), mas também o município de Almada, a Fundação Inatel e o Instituto de Emprego e Formação Profissional.Concurso para novo contrato canceladoSegundo informação da página oficial da Carris, em maio deste ano, o ascensor da Glória foi sujeito a uma "imobilização Temporária" de quatro a sete desse mês, "devido a trabalhos de manutenção".Tinha também sido alvo de, pelo menos, outras duas operações: uma manutenção regular em 2022 e uma reparação intercalar em 2024.Os trabalhos de manutenção são essenciais para manter o bom funcionamento e segurança do ascensor. Agradecemos a compreensão.Entretanto, de acordo com uma notícia do jornal digital Eco, o concurso aberto em abril passado para um novo contrato de manutenção acabou cancelado este mês, devido ao preço.O valor previsto era de 1,9 milhões de euros, mais impostos - o dobro do que estava em vigor - para 36 meses, mas nenhuma empresa apresentou propostas dentro desse preço base.O contrato com a MNTC terminou a 31 de agosto e uma nova empresa - cujo nome o DN está a tentar saber - terá sido contratada por ajuste direto.Em atualização