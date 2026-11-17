A Polícia Judiciária (PJ) deteve esta terça-feira, 17 de novembro, no concelho de Loures, sete suspeitos de auxílio à imigração ilegal, que terão viabilizado mais de quatro mil atestados de residência, com base em declarações alegadamente falsas.

"De forma reiterada e mediante uma atuação concertada", os suspeitos, portugueses e estrangeiros, "angariavam cidadãos estrangeiros e prestavam falsos testemunhos quanto às respetivas moradas, viabilizando a emissão de, pelo menos 4195 atestados de residência", refere a PJ sobre a operação "Domus", que visou a "prática dos crimes de auxílio à imigração ilegal, associação de auxílio à imigração ilegal, falsificação de documentos e falsas declarações".

Uma investigação que "teve origem numa denúncia apresentada por uma junta de freguesia". As autoridades foram alertadas para a "existência de um esquema organizado de obtenção fraudulenta de atestados de residência, destinados a instruir processos de regularização de cidadãos estrangeiros em território nacional".

De acordo com o que a PJ explica, em comunicado, "entre 2024 e junho de 2026, terão sido emitidos, pelo menos, 4195 atestados de residência com base em declarações alegadamente falsas dos suspeitos, sendo estes remunerados por cada atestado emitido". "Foram, ainda, identificadas situações em que, para aquele efeito, se deslocavam até mais de 20 vezes, num único dia, à junta de freguesia", lê-se na nota.

A operação “Domus” resultou no cumprimento de sete mandados de detenção e 12 mandados de busca domiciliária, tendo sido "recolhida relevante prova indiciária".

Durante as diligências, foi apreendida "extensa documentação", que se encontrava "na posse dos suspeitos e outros elementos probatórios relacionados com os factos investigados, como duas viaturas, uma das quais de alta cilindrada, armas de fogo, armas brancas e diversas peças de joalharia", detalha a PJ.

Os elementos que os inspetores recolheram "indiciam fortemente a obtenção de vantagens económicas diretamente associadas à atividade criminosa, manifestamente desproporcionais aos rendimentos lícitos conhecidos dos suspeitos".

Os detidos vão agora ser presentes à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial e eventual aplicação de medidas de coação, adianta a PJ, dando conta que a investigação prossegue sob a direção do Ministério Público de Loures.