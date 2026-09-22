PJ detém homem por auxílio à imigração ilegal e falsificação de documentos

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem por suspeita de auxílio à imigração ilegal e falsificação de documentos. Trata-se dasegunda detenção no âmbito do mesmo inquérito, que é dirigidos pelo DIAP do Porto.

Este indivíduo, com 36 anos, de nacionalidade estrangeira e residente legal em Portugal, é, segundo a PJ, "suspeito de ter elaborado centenas de contratos de arrendamento falsos, cujo fim único era o de permitir a emissão de atestados de residência nas juntas de freguesia do Porto e Grande Porto, com vista à posterior legalização em território nacional".

Munidos destes contratos de arrendamento falsos, os cidadãos estrangeiros poderiam dar início ao seu processo individual junto da AIMA.

O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal do Porto para aplicação das adequadas medidas de coação.