O inquérito é do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) Regional de Évora.
O inquérito é do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) Regional de Évora.Foto: DR
Sociedade

Lucro de 324 mil euros: MP acusa dois estrangeiros de auxílio à imigração ilegal em Portugal

Segundo nota do Ministério Público, entradas irregulares ocorreram entre outubro de 2021 e janeiro de 2022, em Elvas.
Amanda Lima
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Angariavam mão de obra ilegal para Portugal, cobravam altos valores em dinheiro em troca de supostamente trabalho e documentos, mas não cumpriam com a palavra. Este era um esquema investigado pelo Ministério Público (MP), que deduziu acusação contra dois cidadãos estrangeiros e uma empresa, com sede em Espanha.

De acordo com comunicado do MP, divulgado esta terça-feira, 08 de setembro, estarão em causa crimes de auxílio à imigração ilegal e de angariação de mão-de-obra ilegal. Os casos aconteceram entre outubro de 2021 e janeiro de 2022, em Elvas.

"A atividade criminosa investigada tinha cariz internacional e estava organizada para fazer entrar e explorar mão-de-obra de pessoas oriundas de diversos países, tais como Argélia e Marrocos", destacam os investigadores. Segundo o MP, "por diversas vezes" promoveram a entrada de trabalhadores sem visto.

Os cidadãos eram "aliciandos a entrar em território nacional para os introduzir ilicitamente no mercado de trabalho, tudo com intenção de obter benefícios económicos". Com o esquema, terão lucrado mais de 324 mil euros.

"Os arguidos efetuavam promessas de trabalho com o propósito de aliciar as vítimas, com condições de trabalho satisfatórias e que lhes permitia sustentarem-se em território nacional", lê-se "Convenciam-nas a trabalhar a mando e sob as ordens dos arguidos sem que estes alguma vez tivessem tido intenção de cumprir com o prometido quanto à celebração de contratos de trabalho que permitissem a regularização da situação documental dos trabalhadores", complementa o MP.

O inquérito é do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) Regional de Évora, com coadjuvação da Policia Judiciária – Diretoria do Sul.. Os homens possuem idade de 42 e 32 anos.

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