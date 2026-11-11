Tráfico de seres humanos e imigração ilegal. PJ detém 11 pessoas em Portugal numa operação internacional que levou a 262 detenções

A operação "Communis Maris" de combate ao tráfico de seres humanos e às redes de auxílio à imigração ilegal, liderada pela Interpol e com a participação da Polícia Judiciária (PJ), deteve 262 suspeitos. Em Portugal foram detidas 11 pessoas, oito por tráfico de droga marítimo, nomeadamente suporte logístico, e três por falsificação de documentos, informa esta quarta-feira, 11 de novembro, a PJ.

Realizada entre 5 e 8 de outubro, a operação contou com o envolvimento das autoridades de 16 países e incidiu sobre as redes de auxílio à imigração ilegal e tráfico de seres humanos que operam nas rotas do Mediterrâneo e do Atlântico Ocidental.

Em Portugal, a PJ contou com a colaboração da PSP e da GNR "em matéria de controlo das fronteiras aéreas, terrestres e marítimas e fiscalização/monitorização da permanência de estrangeiros em território nacional".

Estiveram no terreno 383 agentes operacionais, entre PJ, PSP e GNR e 3 procuradores, numa operação que teve como "objetivo reforçar a cooperação policial e a capacidade de deteção de situações potencialmente associadas à criminalidade transnacional, através de uma atuação conjunta e coordenada das autoridades participantes, contribuindo para o reforço da segurança e do controlo das fronteiras", detalha a polícia de investigação criminal, em comunicado.

Além das 11 detenções, a operação em território nacional resultou em "4827 pessoas controladas, 275 voos monitorizados" e "201.294 consultas às bases de dados INTERPOL".

A nível internacional, foram detidos 262 suspeitos, dos quais "221 são acusados ​​de crimes de contrabando de migrantes, 16 de tráfico de pessoas e 25 de outros crimes, incluindo a produção e utilização de documentos falsificados", explica a Interpol.

Foram ainda identificados "41 grupos de criminalidade organizada", tendo sido iniciadas "434 novas investigações". Foram ainda identificadas "109 potenciais vítimas de tráfico de seres humanos" e detetados "1715 migrantes" numa operação em que "mais de 378.000 pessoas" foram sujeitas a controlos. Esta operação contou ainda com o "apoio de organizações e organismos internacionais e regionais de cooperação policial, judiciária e migratória, designadamente a Europol, a Frontex, a AFRIPOL, a OIM e o UNODC, explica a Polícia Judiciária na nota.