Sociedade

IPMA reduz nível de alerta, mas governo avisa que “parte mais difícil” ainda vai acontecer

A tempestade já deixou a Madeira, onde foram registadas ventos de 130 quilómetros por hora. Agora dirige-se para o continente. Já foram cancelados mais de 350 voos e há dois mil clientes sem energia.
Inundações em Lisboa registadas na terça-feira, junto à Segunda Circular
Inundações em Lisboa registadas na terça-feira, junto à Segunda CircularLeonardo Negrão

Proteção Civil regista 69 ocorrências em Lisboa

A Proteção Civil de Lisboa registou 69 ocorrências relacionadas com o mau tempo, entre as 00h00 e as 11h00 desta quarta-feira. DE acordo com informação partilhada nas redes sociais, foram registadas 58 inundações, quatro quedas de árvore, duas quedas de estruturas e duas quedas de revestimento. Foram, ainda contabilizadas duas operações de limpeza de via e um salvamento terrestre.

Túneis de Lisboa vão agora começar a ser encerrados

O Intendente Rui Fonte, da Polícia Municipal de Lisboa, disse à Renascença que os túneis da cidade vão agora começar a ser encerrados.

O presidente da autarquia, Carlos Moedas, tinha anunciado na terça-feira que os túneis iriam encerrar à meia-noite, mas a verdade é que apenas dois estiveram de facto encerrados - Entrecampo e Entrecampo-Saldanha, sendo que este foi fechado parcialmente - enquanto os restantes foram sendo monitorizados ao longo da manhã.

Aeroportos portugueses com 360 voos cancelados

Os aeroportos de Lisboa, Madeira, Faro e Porto registavam hoje, às 11:00, um total de 360 voos cancelados, devido às condições meteorológicas adversas, com Lisboa a concentrar a maioria dos cancelamentos.

A ANA – Aeroportos de Portugal avançou à Lusa que o aeroporto de Lisboa tinha 288 movimentos previamente cancelados, num total de 565 previstos para hoje, aos quais se somavam 22 cancelamentos adicionais durante a operação.

Na Madeira estavam contabilizados 20 cancelamentos prévios, em 80 movimentos previstos, e dois cancelamentos adicionais.

Em Faro, dos 62 movimentos previstos, 14 tinham sido previamente cancelados, registando-se ainda dois cancelamentos adicionais.

No aeroporto do Porto, estavam previstos 214 movimentos, dos quais 12 tinham sido previamente cancelados, não tendo sido registados cancelamentos adicionais durante a operação.

Às 11:00 (hora continental), tinham sido realizados 45 movimentos em Lisboa, 30 no Porto e 11 em Faro, enquanto na Madeira ainda não se tinham realizado movimentos.

A ANA recomenda aos passageiros com voos previstos para hoje que confirmem o estado dos respetivos voos junto das companhias aéreas antes de se deslocarem para os aeroportos, tendo também em consideração eventuais limitações nos acessos rodoviários.

A gestora aeroportuária adianta que continua a acompanhar a situação, em articulação com as entidades competentes, adotando as medidas necessárias em função da evolução das condições meteorológicas.

Lusa

As imagens do resgate de um homem na Madeira

Um homem foi resgatado na manhã desta quarta-feira na freguesia de São Roque, na Madeira. Como já demos conta no arranque deste liveblogue, a a família tinha dado conta do desaparecimento deste homem na sequência do transbordo de um ribeiro. O homem acabou por ser localizado no interior da garagem.

A PSP divulgou as imagens desse resgate, dizendo que o homem se encontra em estado estável, com ferimentos aparentemente ligeiros.

A PSP apela ainda às pessoas que se mantenham afastadaa das margens das ribeiras, evitem atravessar zonas inundadas, a pé ou de viatura, e respeitem as interdições e as indicações das autoridades.

Governo alerta que “parte mais difícil” ainda vai acontecer

O Governo reiterou hoje que a prevenção continua a ser “a palavra-chave” e alertou que, apesar do desagravamento das previsões do IPMA, a tempestade Charles ainda não entrou no continente, prevendo-se rajadas de vento fortes, conjugadas com muita chuva.

“Continua a haver incerteza, a tempestade ainda não chegou e a palavra-chave continua a ser prevenção, prevenção, prevenção”, refere fonte oficial do executivo, que alerta que a tarde e a noite de hoje ainda se preveem duras.

Perante as previsões do IPMA de desagravamento da intensidade do vento, esta fonte oficial do Governo salienta que “a parte mais difícil” ainda vai acontecer, mantendo-se a janela horária entre as 12:00 e 18:00 como o pico da depressão Charles em território de Portugal Continental.

Mesmo que não se confirmem as previsões iniciais de que poderia haver rajadas de 180/200km hora, o Governo insiste que é importante “não desvalorizar” os ventos muito fortes e a acumulação de chuva previstas, mantendo-se a recomendação à população para ficar em casa.

O Governo está reunido em São Bento, numa reunião do Conselho de Ministros ordinária que será seguida de uma reunião mais restrita do Centro de Operações do Governo (CorGov), uma espécie de gabinete de crise, coordenado por Luís Montenegro e que inclui mais oito ministros.

ULS do Litoral Alentejano suspende consultas, exames e tratamentos

A Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano (ULSLA) suspendeu a atividade programada não urgente, mantendo os serviços de urgência e os centros de saúde abertos até às 13:00 para resposta a doença aguda.

Em resposta por escrito a questões colocadas pela agência Lusa, a ULSLA explicou que, esta quarta-feira, “irá concentrar a sua atividade nos cuidados urgentes e inadiáveis”. 

A suspensão da atividade abrange as consultas externas programadas, tanto hospitalares como dos cuidados de saúde primários, os exames complementares de diagnóstico e tratamentos não urgentes, indicou.

Madeira: 60% das ocorrências concentraram-se no Funchal, Santa Cruz e Machico

60% das ocorrências que se registaram na Madeira concentraram-se no Funchal, Santa Cruz e Machico. Em conferência de imprensa, Richard Marques, presidente do Serviço Regional de Protecção Civil, revelou que foram contabilizadas 210 situações desde o final do dia de terça-feira até às 9h00 desta quarta.

Este mesmo responsavel afirmou, citado pelo dnotícias, que a linha telefónica especialmente criada para acompanhar a passagem da depressão Charles pela região recebeu quase 200 chamadas. Explicou ainda que esta linha vai manter-se em funcionamento até ao final desta quarta-feira.

Após a passagem da tempestade Charles pelo arquipélago da Madeira, a rede Vodafone mantém-se estável, sem registo de constrangimentos, informa a operadora.

Num balanço ao dnotícias, o diretor-geral da NOS na Madeira admitiu que se registaram situações pontuais de avarias - em Machico cerca de 400 clientes chegaram a ser afetados -, mas garantiu que a rede está praticamente normalizada.

REN sem perturbações relevantes durante a noite

A REN – Redes Energéticas Nacionais não registou “perturbações relevantes” nas infraestruturas que opera durante a noite, segundo um comunicado citado plea Lusa. A ampresa anunciou que mantém ativo o seu plano de emergência até final do dia. “A REN continua a acompanhar de perto a evolução da tempestade Charles, em articulação com as autoridades competentes”, disse.

Carros parcialmente submersos junto à estação do Oriente, em Lisboa

A chuva intensa em Lisboa deixou várias viaturas parcialmente submersas num terreno nas imediações da estação do Oriente.

Verifique a cobertura dos seguros e conserve provas em caso de danos

Segundo a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, os consumidores que sofram danos na casa ou no veículo devem verificar a cobertura dos seguros e conservar as provas.

Leia os conselhos clicando em baixo:

Inundações em Lisboa registadas na terça-feira, junto à Segunda Circular
Mau tempo: Regulador dos seguros recomenda verificar cobertura e conservar provas em caso de danos

Acessos ao centro do Funchal reabertos 

Os acessos ao Funchal, que foram encerrados cerca das 06h45 de hoje, por motivos de segurança, foram reabertos uma hora e meia depois, disse à Lusa Carlos Rodrigues, vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, com o pelouro da Proteção Civil.

Centenas de voos cancelados nos aeroportos nacionais

A informação em tempo real na página oficial da ANA - Aeroportos e Portugal mostra que há centenas de voos cancelados, sobretudo no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

Segundo a Lusa, que cita o 'site' da ANA-Aeroportos de Portugal, pelas 09:20 (hora continental), contavam-se 222 voos cancelados entre partidas e chegadas, nos aeroportos de Lisboa e Faro.

Destes 222, 208 correspondem a cancelamentos no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, enquanto os restantes 14 são no Aeroporto Gago Coutinho, em Faro.

Em Lisboa, contam-se 108 partidas canceladas e 100 chegadas. Já em Faro, verificam-se sete voos cancelados tanto nas partidas como nas chegadas.

O mau tempo levou ao cancelamento de 16 voos de e para o aeroporto da Madeira, segundo a Lusa.

O DN aguarda informação oficial da parte da ANA, que na terça-feira adiantou que a operação dos aeroportos de Lisboa, Faro e Madeira estaria condicionada esta quarta-feira, sendo expectáveis cancelamentos de voos.

A empresa responsável pela gestão aeroportuária aconselha os passageiros com voos de e para Lisboa, Faro e Madeira a contactarem as respetivas companhias aéreas para confirmarem o estado dos voos antes de se deslocarem para o aeroporto.

Também a TAP, responsável por uma parte significativa dos voos cancelados, anunciou na terça-feira ajustes à operação, permitindo aos passageiros com viagens previstas para hoje alterar os bilhetes, sem penalização, para voos até 17 de novembro.

Depressão dividiu-se em dois núcleos. IPMA reduz nível de alerta para Lisboa, Setúbal e Beja

A depresão Charles dividiu-se em dois núcleos, confirmou Jorge Ponte, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, na SIC Notícias, explicando que, assim, a situação meteorológica não deverá ser tão grave como foi antecipado ontem. De acordo com este meteorologista, o vento continuará forte, mas terá menos intensidade, o que levou a que o alerta tivesse descido para nível laranja nas regiões de Lisboa, Setúbal e Beja.

O distrito de Faro é o único em alerta vermelho para vento devido à possibilidade de rajadas até 120 km/h, podendo atingir 140 km/h nos locais mais expostos.

A precipitação continuará a ser intensa. Beja, Faro, Lisboa e Setúbal estão sob aviso vermelho até as 18h00; já Leiria, Castelo Branco, Portalegre e Santarém estarão a vermelho entre as 12h00 e as 18h00 devido a precipitação forte e persistente.

Segundo Jorge Ponte, é difícil perver o horário e o local por onde a depresssão vai entrar no continente. O meteorologista salientou que a Charles entrou na Madeira mais a sul do que o esperado. "A mudança de trajetória fez toda a diferença porque o núcleo da depressão não vai interagir com a corrente de jato que até estava associada `depressão Bruna e vai perder cindições para se intensificar", explicou.

"Houve aqui uma alteração de cenário: a depressão não vai intensificar tanto como estava inicialmente previsto", resumiu, realçando, contudo, que se mantêm as previsões de vento forte (apesar da da diminuição dos avisos em Lisboa, Setúbal e Beja) e precipitação intensa, sobretudo na região sul.

O meteorologista alertou para a possibilidade de cheias, devido à chuva persistente, e, apesar das previsões mais animadores, para rajadas de vento que poderão chegar ao 90 ou 100 km/h, particularmente na região sul.

Há dois mil clientes sem energia

A E-Redes diz que a "madrugada decorreu de forma tranquila, sem perturbações relevantes e com o normal funcionamento da rede de distribuição". NO entanto, em comunicado, indica que às 7h00 desta quarta-feira, havia cerca de dois mil clientes sem energia.

A empresa anuncia que, como medida preventiva, reforçou as equipas nos Centros de Despacho, as equipas operacionais internas e de prestadores de serviços, bem como o serviço de Contact Center. "Foi também reforçada toda a cadeia logística de abastecimento de materiais e disponibilizados meios adicionais para a rede, nomeadamente geradores e centrais móveis. Estão ainda asseguradas comunicações redundantes por rádio e satélite, bem como reservados helicóptero e drones para um eventual levantamento de danos", informa, lembrand que os pontos de atendimento se encontram encerrados ao público.

Ponto da situação nas pontes 25 de Abril e Vasco da Gama

A velocidade máxima de circulação na Ponte Vasco da Gama encontra-se limitada a 100 km/h desde as 07h30, devido a visibilidade reduzida; na Ponte 25 de Abril mantêm-se os limites de velocidade habituais, segundo a informação disponibilizada pela Lusoponte no seu site oficial.

A circulação de motociclos, veículos com capota de lona e outros igualmente suscetíveis à ação do vento, continua a ser desaconselhada, diz a concessionária.

Escolas fechadas. Pais impedidos de trabalhar têm direito a falta justificada sem perda remuneratória

Há proteção legal para os pais com filhos em idade escolar que estejam impedidos de trabalhar devido ao encerramento das escolas.

Leia clicando em baixo:

Inundações em Lisboa registadas na terça-feira, junto à Segunda Circular
Pais impedidos de trabalhar devido a fecho das escolas têm direito a falta justificada sem perda remuneratória

Proteção Civil regista 60 ocorrências até às 06:00 no continente

Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou hoje, até às 06:00, 60 ocorrências por causa do mau tempo, sobretudo inundações, com a Grande Lisboa e a Península de Setúbal a serem as regiões mais afetadas.

Num ponto de situação feito pelas 08:00 à agência Lusa, o comandante José Miranda, da ANEPC, disse que entre as 00:00 e as 06:00 foram registadas 49 inundações, quatro quedas de árvores, uma queda de estruturas e quatro limpezas de via, com um total de 211 elementos envolvidos nas operações no terreno.

As regiões da Grande Lisboa, com 26 ocorrências, e Península de Setúbal, com 21, foram as mais afetadas.

Autoridade Marítima alerta para agravamento do estado do mar

A Autoridade Marítima Nacional (AMN) alertou para o agravamento considerável das condições meteorológicas e de agitação marítima no continente até às 12:00 de quinta-feira, estando às 07:30 de hoje 18 barras fechadas devido ao mau tempo.

Agitação marítima na zona de Carcavelos
Agitação marítima na zona de CarcavelosJOSÉ SENA GOULÃO/LUSA

Em comunicado, a Marinha e a AMN refere que a “agitação marítima será caracterizada por uma ondulação proveniente do quadrante sudoeste, com uma altura significativa que poderá atingir os seis metros e uma altura máxima de 10 metros”.

De acordo com a nota, “é esperada uma rotação progressiva da direção do vento e da ondulação, de sudoeste para oeste-sudoeste e posteriormente noroeste, acompanhando a circulação depressionária associada ao agravamento das condições meteorológicas, com uma intensidade média de até 93 km/h e rajadas até 168 km/h”.

A primeira preia-mar do dia ocorreu pelas 04:00 e a seguinte será pelas 16:00, quando a depressão Charles ainda deverá estar sobre o território.

Face às condições meteorológicas, a Marinha e a AMN aconselham a população e a comunidade marítima a adotar medidas de autodefesa como o reforço da amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas.

Apela também à população que evite passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, como molhes de proteção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda.

A AMN e a Marinha aconselham ainda à população a não praticar a atividade da pesca lúdica, em especial junto às falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas.

De acordo com informação disponível no ‘site’ da Autoridade Marítima Portuguesa e Marinha as barras marítimas de Caminha, Vila Praia de Âncora, Esposende, Póvoa do Varzim, Vila do Conde, Douro, portinho da Ericeira, Baleeira, Lagos, Alvor, Portimão, Albufeira, Vila Real de Santo António, Faro, Olhão, Quarteira, Tavira e Vilamoura estão fechadas à navegação.

As barras de Aveiro, Figueira da Foz e Viana do Castelo estão condicionadas à navegação.

Lusa

Homem resgatado na Madeira, onde 16 voos foram cancelados

A tempestade Charles já deixou a Madeira, onde foram registadas ventos de 130 quilómetros por hora e quantidades de precipitação acumulada em seis horas que ultrapassaram os 240 milímetros. Agora dirige-se para Portugal continental.

Na Madeira, onde entre as 20:00 de terça-feira, 10 de novembro, e as 06:30 desta quarta-feira, 11, se verificaram 137 ocorrências relacionadas com o mau tempo, na freguesia de São Roque, um homem de 80 anos esteve desaparecido, receando-se que tivesse sido arrastado pela água quando se encontrava no interior do carro. No entanto, foi resgatado cerca das 8h00: encontrava-se na garagem, que tinha sido inundada, mas protegido.

HOMEM DE GOUVEIA/LUSA

Os acessos ao centro do Funchal, na Madeira, estão encerrados por motivos de segurança na sequência das condições meteorológicas que estão a afetar a região - onde se determinou o encerramento das escolas durante a manhã - e que já levaram ao cancelamento de 16 voos.

“Apela-se à população para que não se desloque às zonas afetadas, nem tente ultrapassar os condicionamentos existentes, devendo evitar deslocações desnecessárias e seguir as recomendações das autoridades”, refere o Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira em comunicado.

“Tivemos ocorrências normais e expectáveis: inundações, quedas de árvores e quedas de pedras para a via pública que foram condicionando pontualmente algumas vias”, referiu o comandante Valter Ferreira à Lusa.

Segundo o comandante, algumas vias ainda permanecem com condicionamentos, mas com o início da manhã, o dispositivo quer municipal, quer das juntas de freguesia vão realizar trabalhos para retomar a normalidade na região.

Apesar de o aviso vermelho ter terminado às 06:00 e seja expectável uma melhoria, podem, segundo Valter Ferreira, ocorrer ainda inundações, quedas de árvore e pedras, pois a ilha encontra-se sob aviso laranja durante a manhã.

“A situação na Madeira já está a tornar-se cada vez menos gravosa. A pior parte já passou e houve muita precipitação. Foi registada uma quantidade de precipitação acumulada em seis horas de valores que ultrapassaram os 240 milímetros nas terras altas”, disse a meteorologista Paula Leitão.

De acordo com a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o vento também soprou forte na Madeira, tendo sido registado rajadas que ultrapassaram os 130 quilómetros por hora nas terras altas.

HOMEM DE GOUVEIA/LUSA

“O vento foi muito forte, mas já está a diminuir de intensidade. Ainda está a haver precipitação forte, mas vemos no radar que a mancha na Madeira começa a deslocar-se em direção ao continente”, indicou.

Segundo Paula Leitão, a depressão está a caminho de Portugal continental e está já a ocorrer precipitação forte e alguma trovoada na região sul.

“Aguardamos agora a aproximação da depressão e se ela se vai deslocar para nordeste como estava previsto”, referiu.

Situação de alerta: escolas e serviços não essenciais fechados

Recorde-se que Portugal continental está em situação de alerta até às 23:59 desta quarta-feira, devido ao previsível agravamento do estado do tempo com a chegada da depressão Charles, prevendo-se que Lisboa, Leiria, Setúbal, Beja e Faro sejam as regiões mais atingidas.

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A gravidade do cenário levou o Governo a decidir fechar escolas e serviços públicos não essenciais em todos os distritos, tendo as autoridades admitido o encerramento de pontes e restrições no tráfego aéreo.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), está prevista "a ocorrência de períodos de chuva ou aguaceiros intensos, vento forte, com rajadas que poderão atingir os 120 km/h e, em caso de formação do fenómeno 'sting jet' (corrente de ar que desce rapidamente no interior de uma depressão extratropical, acelerando em direção à superfície), ultrapassar os 150 km/h".

Na terça-feira, Portugal continental registou 1.240 ocorrências relacionadas com o mau tempo, que atingiram sobretudo a Grande Lisboa, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil.

Precauções a ter

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) pediu à população que “evite deslocações desnecessárias durante os períodos de maior intensidade da precipitação e do vento, adotando especial prudência na circulação rodoviária”.

Alertou também para a possibilidade de interrupções de energia e comunicações e, nesse sentido, pediu aos cidadãos para terem ‘powerbank’ e telemóveis perfeitamente carregados para estarem algumas horas autónomos.

Pediu igualmente que tenham “especial cuidado na circulação e permanência junto de áreas arborizadas, devido à possibilidade de queda de árvores ou ramos e para evitarem atividades próximas de linhas de água”.

O presidente da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) alertou que as previsões indicam que há 101 municípios que podem ter cheias urbanas, dando como exemplo os concelhos de Faro, Albufeira e Tavira, no Algarve, Nazaré, Óbidos, Caldas da Rainha e Alcobaça, na zona Oeste, e os municípios de Coimbra a Viseu, na zona Centro.

(Com Lusa)

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