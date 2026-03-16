“O número de caracteres que temos disponíveis também é limitadíssimo”, avalia.
“O número de caracteres que temos disponíveis também é limitadíssimo”, avalia.Foto: Leonardo Negrão
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Depressões. “Temos de cumprir uma série de requisitos no envio de SMS”, explica comandante

O comandante Regional de Emergência e Proteção Civil, Elísio Oliveira, explica os pormenores que devem ser levados em conta no envio de alertas nos telemóveis.
Amanda Lima
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