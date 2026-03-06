Kristin: Apoios não chegam para cobrir custos de reconstrução e número de famílias a pedir ajuda dispara
Reinaldo Rodrigues
Economia

Kristin: Apoios não chegam para cobrir custos de reconstrução e número de famílias a pedir ajuda dispara

Deco alerta que agregados com baixos rendimentos “estão numa situação muito aflitiva” por não conseguirem fazer face às despesas da reabilitação das casas. Famílias pedem prolongamento das moratórias e alargamento da medida aos créditos pessoais. Reformados sem direito a apoios são os mais vulneráveis.
Publicado a
Loading content, please wait...
DECO
depressão Kristin
Diário de Notícias
www.dn.pt