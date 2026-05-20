Controlo nos aeroportos: PSP regista aumento de 7% na fraude documental

Mais de 250 situações de fraude documental foram registadas nos aeroportos nacionais entre janeiro e abril deste ano. O número exato, 252 casos, corresponde a uma média superior a dois casos por dia. Os dados representam um aumento de mais de 7% comparativamente com o período homólogo de 2025.A informação foi divulgada esta tarde, 20 de maio, pela Polícia de Segurança Pública (PSP), que, em comunicado, destaca estar a “reforçar o seu compromisso com a segurança das fronteiras nacionais e o combate à imigração irregular”.Em causa estão situações de falsificação, adulteração e uso de documentos alheios. Os documentos abrangem passaportes, vistos e outros títulos de viagem de diversas nacionalidades, “utilizados com o intuito de contornar os mecanismos de controlo de fronteira estabelecidos no quadro do Espaço Schengen”.Relativamente aos casos identificados, “todas as ocorrências foram objeto de registo, sendo os indivíduos identificados encaminhados para os procedimentos legais competentes”. A PSP sublinha ainda a articulação com as autoridades judiciárias e demais entidades com responsabilidades nesta matéria.De acordo com esta força de segurança, a fraude documental constitui “uma das principais ameaças à integridade das fronteiras externas da União Europeia”, estando frequentemente associada a redes de imigração irregular e a outras formas de criminalidade organizada transnacional.O controlo das fronteiras aeroportuárias é assegurado pela Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras (UNEF), responsável por “vigiar, fiscalizar e controlar as fronteiras aeroportuárias”..“É um embaraço”. Pinto Luz garante que Governo está comprometido em acabar com filas nos aeroportos.Aeroporto de Lisboa vai ter mais boxes de controlo manual de fronteiras .Atrasos no controlo de fronteiras: ministro anuncia melhorias de serviço no aeroporto de Lisboa no próximo mês