Clínica de fertilidade falida: "250 mil euros não apagam o mal causado", dizem pacientes

Porém parece evidente, lendo o relatório do administrador de insolvência da empresa portuguesa e conjugando-o com a assunção de Felicia Von Reden, na citada entrevista ao DN, de que estava "à espera de um financiamento que não se concretizou", que a decisão de encerrar a clínica em Portugal se deveu ao facto de os fundos referidos terem recusado, eventualmente por considerarem que a aposta no modelo de IA falhara, continuar a injetar dinheiro no projeto. Daí que o pedido de insolvência da empresa alemã tenha precedido o da empresa portuguesa, que, como documenta o relatório, dependia da sede em termos de financiamento, tendo dela recebido, desde a sua criação, em 2025, mais de 600 mil euros.

"Esta oferta é uma jogada para calar a nossa revolta"

A questão primordial é, como escreve o administrador da insolvência, Bruno da Costa Pereira, no seu relatório, que o projeto Ovom foi desenvolvido numa “lógica predominantemente tecnológica”, e “financiada numa lógica de capital de risco/ venture capital”, e “não na lógica de uma clínica médica tradicional, construída e gerida em torno da sustentabilidade financeira própria da sua atividade assistencial”. Pelo que nem o facto de a empresa portuguesa estar, ao fim de pouco mais de um ano de funcionamento, com resultados operacionais positivos, a podia salvar.

A Ovom, resume Michelle, "foi tratada como uma startup tecnológica descartável e não como uma unidade de saúde que lida com vidas humanas. Utilizaram táticas de marketing predatórias como o 'No Baby, No Fee' [Não há bebé, recebe o dinheiro de volta] para nos atrair, apenas para nos fecharem as portas na cara a meio dos tratamentos. Se o objetivo fosse realmente o publicitado -- 'revolucionar a fertilização in vitro' -- teriam usado os recursos pessoais para proteger os doentes, em vez de abandonarem o barco no momento em que o capital de risco secou."

E a ex-paciente da Ovom prossegue, num transporte de fúria: "Acredito que esta 'oferta' repentina é uma jogada tática e calculada para calar a nossa revolta, um suborno cínico para comprar o nosso silêncio e impedir que as pessoas continuem a escavar. É exatamente por isso que uma ação judicial coletiva, liderada pelo advogado José Gaspar Schwalbach, é tão vital. Queremos o levantamento do véu societário, porque estes indivíduos têm de ser responsabilizados pessoal, financeira e legalmente. Não podem esconder-se atrás da estrutura de uma empresa falida enquanto deixam um rasto de destruição humana, engano e dor na sua passagem. Este nível de comportamento comercial predatório tem de ser publicamente investigado pelas autoridades regulatórias internacionais para assegurar que este modelo não pode voltar a ser infligido a outras famílias vulneráveis, em nenhum país, nunca mais."

O encerramento precipitado da Ovom implicou também, como foi noticiado, que durante mais de um mês quem tinha materiais biológicos -- embriões, gâmetas -- armazenados na clínica desesperou sem saber se este estava a salvo, já que não havia meio de aparecer a documentação médica que tinha de os acompanhar na transferência para outra clínica (nos termos da lei, uma empresa deste ramo tem de ter um protocolo com uma "clínica de backup" para onde, em caso de fecho repentino, vai o referido material). Como relatou ao DN Vladimiro Silva, diretor executivo da Clínica Ava, sita em Lisboa, para a qual o material foi enfim transferido, houve ex-pacientes da Ovom a quem teve a ingrata tarefa de informar que as células que acreditavam ter armazenadas não existiam.

Acresce ainda que as pacientes que querem continuar os tratamentos noutros países, nomeadamente no Reino Unido, não conseguiram ainda obter autorização do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, o órgão regulatório nacional desta área, para a exportação do material biológico que tinham na Ovom.