Clínica de fertilidade falida: CEO anuncia que vai devolver dinheiro a pacientes

"É importante esclarecer a responsabilidade de quem administrava"

Em declarações ao DN, José Gaspar Schwalbach regista "positivamente a iniciativa", mas nota que se trata de uma quantia "manifestamente insuficiente perante os prejuízos sofridos perante a totalidade dos créditos reclamados por pacientes." E prossegue: "O reconhecimento dos créditos foi um primeiro passo. O nosso objectivo continua a ser assegurar que os pacientes sejam efectivamente ressarcidos e que todas as responsabilidades sejam devidamente apuradas, tendo em conta que não falamos apenas de dinheiro, mas de projectos de maternidade em curso que foram prejudicados. É esta a análise que começa agora. (...) É importante esclarecer as circunstâncias que conduziram à insolvência, nomeadamente a eventual responsabilidade de quem administrava a sociedade - as mesmas pessoas que administravam a Sociedade alemã com o mesmo nome."

O advogado refere-se precisamente a Felicia Von Reden, que era ao mesmo tempo administradora da clínica/empresa portuguesa e da sociedade alemã com o mesmo nome, a OvomCare gmbh, sediada em Berlim, "empresa-mãe" da clínica portuguesa. Da qual a financeira de 29 anos continua a ser CEO, como aliás consta na sua página de Linkedin. Foi aliás ela, como administradora da empresa alemã, lançada em 2022/25 como uma tecnológica da área da saúde com um financiamento inicial de 4,8 milhões de euros e o propósito de desenvolver um projeto de Inteligência Artificial aplicada à procriação medicamente assistida (PMA), a requerer a declaração de insolvência de ambas as firmas: a alemã a 20 de agosto, e a portuguesa no dia seguinte.

O motivo foi, comunicou Von Reden ao DN, "um financiamento que não chegou". Quanto ao facto de não ter sido dado o pré-aviso legal de seis meses anteriormente ao fecho da clínica, e de a mesma ter estado até ao último momento a captar clientes, receber pagamentos e a efetuar tratamentos (como o DN reportou, foi efetuada uma recolha de óvulos no próprio dia do encerramento), a CEO assegura que “foi tudo muito rápido. Tínhamos esperança de que a clínica pudesse continuar, que pudesse ser viabilizada. Quem decide se se fecha ou não é o administrador de insolvência.”

Na Ovomcare alemã, de acordo com o relatório do administrador de insolvência da empresa portuguesa, trabalhavam nove pessoas.

O DN tentou ouvir Felicia Von Reden sobre o anúncio desta manhã, mas até agora não teve resposta.

(em atualização)