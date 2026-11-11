Charles causou ventos de 130 km/hora na Madeira. Agora está a caminho do continente

Homem resgatado na Madeira, onde 16 voos foram cancelados

A tempestade Charles já deixou a Madeira, onde foram registadas ventos de 130 quilómetros por hora e quantidades de precipitação acumulada em seis horas que ultrapassaram os 240 milímetros. Agora dirige-se para Portugal.

Na Madeira, onde entre as 20:00 de terça-feira, 10 de novembro, e as 06:30 desta quarta-feira, 11, se verificaram 137 ocorrências relacionadas com o mau tempo, na freguesia de São Roque, um homem de 80 anos esteve desaparecido, receando-se que tivesse sido arrastado pela água quando se encontrava no interior do carro. No entanto, foi resgatado cerca das 8h00: encontrava-se na garagem, que tinha sido inundada, mas protegido.

Os acessos ao centro do Funchal, na Madeira, estão encerrados por motivos de segurança na sequência das condições meteorológicas que estão a afetar a região - onde se determinou o encerramento das escolas durante a manhã - e que já levaram ao cancelamento de 16 voos.

“Apela-se à população para que não se desloque às zonas afetadas, nem tente ultrapassar os condicionamentos existentes, devendo evitar deslocações desnecessárias e seguir as recomendações das autoridades”, refere o Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira em comunicado.

“Tivemos ocorrências normais e expectáveis: inundações, quedas de árvores e quedas de pedras para a via pública que foram condicionando pontualmente algumas vias”, referiu o comandante Valter Ferreira à Lusa.

Segundo o comandante, algumas vias ainda permanecem com condicionamentos, mas com o início da manhã, o dispositivo quer municipal, quer das juntas de freguesia vão realizar trabalhos para retomar a normalidade na região.

Apesar de o aviso vermelho ter terminado às 06:00 e seja expectável uma melhoria, podem, segundo Valter Ferreira, ocorrer ainda inundações, quedas de árvore e pedras, pois a ilha encontra-se sob aviso laranja durante a manhã.

“A situação na Madeira já está a tornar-se cada vez menos gravosa. A pior parte já passou e houve muita precipitação. Foi registada uma quantidade de precipitação acumulada em seis horas de valores que ultrapassaram os 240 milímetros nas terras altas”, disse a meteorologista Paula Leitão.

De acordo com a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o vento também soprou forte na Madeira, tendo sido registado rajadas que ultrapassaram os 130 quilómetros por hora nas terras altas.

“O vento foi muito forte, mas já está a diminuir de intensidade. Ainda está a haver precipitação forte, mas vemos no radar que a mancha na Madeira começa a deslocar-se em direção ao continente”, indicou.

Segundo Paula Leitão, a depressão está a caminho de Portugal continental e está já a ocorrer precipitação forte e alguma trovoada na região sul.

“Aguardamos agora a aproximação da depressão e se ela se vai deslocar para nordeste como estava previsto”, referiu.

Situação de alerta: escolas e serviços não essenciais fechados

Recorde-se que Portugal continental está em situação de alerta até às 23:59 desta quarta-feira, devido ao previsível agravamento do estado do tempo com a chegada da depressão Charles, prevendo-se que Lisboa, Leiria, Setúbal, Beja e Faro sejam as regiões mais atingidas.