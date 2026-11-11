Sociedade

Charles causou ventos de 130 km/hora na Madeira. Agora está a caminho do continente

Portugal continental está em situação de alerta , devido ao possível agravamento do estado do tempo, prevendo-se que Lisboa, Leiria, Setúbal, Beja e Faro sejam as regiões mais atingidas.
Inundações em Lisboa registadas na terça-feira, junto à Segunda Circular
Inundações em Lisboa registadas na terça-feira, junto à Segunda CircularLeonardo Negrão

Depressão dividiu-se em dois núcleos. IPMA reduz nível de alerta para Lisboa, Setúbal e Beja

A depresão Charles dividiu-se me dois núncleos, confirmou Jorge Ponte, do Instituto Português do Mar e Da Atmosfera, na SIC Notícias, explicando que, assim, a situação meteorológica não deverá ser tão grave como foi antecipado ontem. De acordo com este responsável, o vento continuará forte, mas terá menos intensidade, o que levou a que o alerta tivesse descido para nível laranja nas regiões de Lisboa, Setúbal e Beja.

A precipitação continuará a ser intensa.

Há dois mil clientes sem energia

A E-Redes diz que a "madrugada decorreu de forma tranquila, sem perturbações relevantes e com o normal funcionamento da rede de distribuição". NO entanto, em comunicado, indica que às 7h00 desta quarta-feira, havia cerca de dois mil clientes sem energia.

A empresa anuncia que, como medida preventiva, reforçou as equipas nos Centros de Despacho, as equipas operacionais internas e de prestadores de serviços, bem como o serviço de Contact Center. "Foi também reforçada toda a cadeia logística de abastecimento de materiais e disponibilizados meios adicionais para a rede, nomeadamente geradores e centrais móveis. Estão ainda asseguradas comunicações redundantes por rádio e satélite, bem como reservados helicóptero e drones para um eventual levantamento de danos", informa, lembrand que os pontos de atendimento se encontram encerrados ao público.

Ponto da situação nas pontes 25 de Abril e Vasco da Gama

A velocidade máxima de circulação na Ponte Vasco da Gama encontra-se limitada a 100 km/h desde as 07h30, devido a visibilidade reduzida; na Ponte 25 de Abril mantêm-se os limites de velocidade habituais, segundo a informação disponibilizada pela Lusoponte no seu site oficial.

A circulação de motociclos, veículos com capota de lona e outros igualmente suscetíveis à ação do vento, continua a ser desaconselhada, diz a concessionária.

Escolas fechadas. Pais impedidos de trabalhar têm direito a falta justificada sem perda remuneratória

Há proteção legal para os pais com filhos em idade escolar que estejam impedidos de trabalhar devido ao encerramento das escolas.

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Inundações em Lisboa registadas na terça-feira, junto à Segunda Circular
Pais impedidos de trabalhar devido a fecho das escolas têm direito a falta justificada sem perda remuneratória

Proteção Civil regista 60 ocorrências até às 06:00 no continente

Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou hoje, até às 06:00, 60 ocorrências por causa do mau tempo, sobretudo inundações, com a Grande Lisboa e a Península de Setúbal a serem as regiões mais afetadas.

Num ponto de situação feito pelas 08:00 à agência Lusa, o comandante José Miranda, da ANEPC, disse que entre as 00:00 e as 06:00 foram registadas 49 inundações, quatro quedas de árvores, uma queda de estruturas e quatro limpezas de via, com um total de 211 elementos envolvidos nas operações no terreno.

As regiões da Grande Lisboa, com 26 ocorrências, e Península de Setúbal, com 21, foram as mais afetadas.

Autoridade Marítima alerta para agravamento do estado do mar

A Autoridade Marítima Nacional (AMN) alertou para o agravamento considerável das condições meteorológicas e de agitação marítima no continente até às 12:00 de quinta-feira, estando às 07:30 de hoje 18 barras fechadas devido ao mau tempo.

Em comunicado, a Marinha e a AMN refere que a “agitação marítima será caracterizada por uma ondulação proveniente do quadrante sudoeste, com uma altura significativa que poderá atingir os seis metros e uma altura máxima de 10 metros”.

De acordo com a nota, “é esperada uma rotação progressiva da direção do vento e da ondulação, de sudoeste para oeste-sudoeste e posteriormente noroeste, acompanhando a circulação depressionária associada ao agravamento das condições meteorológicas, com uma intensidade média de até 93 km/h e rajadas até 168 km/h”.

A primeira preia-mar do dia ocorreu pelas 04:00 e a seguinte será pelas 16:00, quando a depressão Charles ainda deverá estar sobre o território.

Face às condições meteorológicas, a Marinha e a AMN aconselham a população e a comunidade marítima a adotar medidas de autodefesa como o reforço da amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas.

Apela também à população que evite passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, como molhes de proteção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda.

A AMN e a Marinha aconselham ainda à população a não praticar a atividade da pesca lúdica, em especial junto às falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas.

De acordo com informação disponível no ‘site’ da Autoridade Marítima Portuguesa e Marinha as barras marítimas de Caminha, Vila Praia de Âncora, Esposende, Póvoa do Varzim, Vila do Conde, Douro, portinho da Ericeira, Baleeira, Lagos, Alvor, Portimão, Albufeira, Vila Real de Santo António, Faro, Olhão, Quarteira, Tavira e Vilamoura estão fechadas à navegação.

As barras de Aveiro, Figueira da Foz e Viana do Castelo estão condicionadas à navegação.

Lusa

Homem resgatado na Madeira, onde 16 voos foram cancelados

A tempestade Charles já deixou a Madeira, onde foram registadas ventos de 130 quilómetros por hora e quantidades de precipitação acumulada em seis horas que ultrapassaram os 240 milímetros. Agora dirige-se para Portugal.

Na Madeira, onde entre as 20:00 de terça-feira, 10 de novembro, e as 06:30 desta quarta-feira, 11, se verificaram 137 ocorrências relacionadas com o mau tempo, na freguesia de São Roque, um homem de 80 anos esteve desaparecido, receando-se que tivesse sido arrastado pela água quando se encontrava no interior do carro. No entanto, foi resgatado cerca das 8h00: encontrava-se na garagem, que tinha sido inundada, mas protegido.

Os acessos ao centro do Funchal, na Madeira, estão encerrados por motivos de segurança na sequência das condições meteorológicas que estão a afetar a região - onde se determinou o encerramento das escolas durante a manhã - e que já levaram ao cancelamento de 16 voos.

“Apela-se à população para que não se desloque às zonas afetadas, nem tente ultrapassar os condicionamentos existentes, devendo evitar deslocações desnecessárias e seguir as recomendações das autoridades”, refere o Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira em comunicado.

“Tivemos ocorrências normais e expectáveis: inundações, quedas de árvores e quedas de pedras para a via pública que foram condicionando pontualmente algumas vias”, referiu o comandante Valter Ferreira à Lusa.

Segundo o comandante, algumas vias ainda permanecem com condicionamentos, mas com o início da manhã, o dispositivo quer municipal, quer das juntas de freguesia vão realizar trabalhos para retomar a normalidade na região.

Apesar de o aviso vermelho ter terminado às 06:00 e seja expectável uma melhoria, podem, segundo Valter Ferreira, ocorrer ainda inundações, quedas de árvore e pedras, pois a ilha encontra-se sob aviso laranja durante a manhã.

“A situação na Madeira já está a tornar-se cada vez menos gravosa. A pior parte já passou e houve muita precipitação. Foi registada uma quantidade de precipitação acumulada em seis horas de valores que ultrapassaram os 240 milímetros nas terras altas”, disse a meteorologista Paula Leitão.

De acordo com a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o vento também soprou forte na Madeira, tendo sido registado rajadas que ultrapassaram os 130 quilómetros por hora nas terras altas.

“O vento foi muito forte, mas já está a diminuir de intensidade. Ainda está a haver precipitação forte, mas vemos no radar que a mancha na Madeira começa a deslocar-se em direção ao continente”, indicou.

Segundo Paula Leitão, a depressão está a caminho de Portugal continental e está já a ocorrer precipitação forte e alguma trovoada na região sul.

“Aguardamos agora a aproximação da depressão e se ela se vai deslocar para nordeste como estava previsto”, referiu.

Situação de alerta: escolas e serviços não essenciais fechados

Recorde-se que Portugal continental está em situação de alerta até às 23:59 desta quarta-feira, devido ao previsível agravamento do estado do tempo com a chegada da depressão Charles, prevendo-se que Lisboa, Leiria, Setúbal, Beja e Faro sejam as regiões mais atingidas.

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A gravidade do cenário levou o Governo a decidir fechar escolas e serviços públicos não essenciais em todos os distritos, tendo as autoridades admitido o encerramento de pontes e restrições no tráfego aéreo.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), está prevista "a ocorrência de períodos de chuva ou aguaceiros intensos, vento forte, com rajadas que poderão atingir os 120 km/h e, em caso de formação do fenómeno 'sting jet' (corrente de ar que desce rapidamente no interior de uma depressão extratropical, acelerando em direção à superfície), ultrapassar os 150 km/h".

Na terça-feira, Portugal continental registou 1.240 ocorrências relacionadas com o mau tempo, que atingiram sobretudo a Grande Lisboa, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil.

Precauções a ter

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) pediu à população que “evite deslocações desnecessárias durante os períodos de maior intensidade da precipitação e do vento, adotando especial prudência na circulação rodoviária”.

Alertou também para a possibilidade de interrupções de energia e comunicações e, nesse sentido, pediu aos cidadãos para terem ‘powerbank’ e telemóveis perfeitamente carregados para estarem algumas horas autónomos.

Pediu igualmente que tenham “especial cuidado na circulação e permanência junto de áreas arborizadas, devido à possibilidade de queda de árvores ou ramos e para evitarem atividades próximas de linhas de água”.

O presidente da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) alertou que as previsões indicam que há 101 municípios que podem ter cheias urbanas, dando como exemplo os concelhos de Faro, Albufeira e Tavira, no Algarve, Nazaré, Óbidos, Caldas da Rainha e Alcobaça, na zona Oeste, e os municípios de Coimbra a Viseu, na zona Centro.

(Com Lusa)

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