Buscas em Tavira por desaparecido de embarcação associada a redes de narcotráfico

Estão a decorrer esta quinta-feira, 12 de novembro, buscas para encontrar um homem que está desaparecido desde ontem após um acidente na barra de Tavira. Trata-se de um indíviduo de 32 anos, de nacionalidade marroquina. Três outros homens, também marroquinos e maiores de idade, foram resgatados da água pouco depois do acidente.

O alerta para o acidente foi recebido na quarta-feira, depois de essa mesma embarcação de alta velocidade ter sido detetada a pairar junto às Quatro Águas. O capitão do porto de Tavira, Sérgio Pardal, explicou em declarações às televisões que, ao verem as autoridades, os indivíduos nessa embarcação iniciaram fuga em direção ao mar. “Não foi feita qualquer tipo de perseguição à embarcação”, salientou à RTP Notícias.

As autoridades receberam depois o alerta para o acidente e deslocaram-se para o local, tendo efetuado o resgate de três marroquinos, os quais foram encaminhados para o hospital para observação, após terem recebido primeiros-socorros básicos no local. Foram identificados pelas autoridades competentes, estando o processo a decorrer, informou o comandante, admitindo à CNN Portugal que “esta tipologia de embarcações está normalmente associada à rede logística do narcotráfico”.

As buscas foram retomadas às 7h10 desta quinta-feira, com um semi-rígido da estação salva-vidas de Tavira, uma mota de água na zona da rebentação, uma embarcação dos bombeiros na ria e uma equipa apeada na zona da praia.