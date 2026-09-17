Lanchas rápidas usadas no tráfico de droga
Lanchas rápidas usadas no tráfico de drogaLuís Forra / Lusa
Sociedade

Lancha rápida ligada ao narcotráfico apanhada na barra do estuário do Tejo com 11 pessoas a bordo

As onze pessoas a bordo foram detidas durante a noite desta quarta-feira, tendo a narcolancha atracado em Sesimbra acompanhada pelas autoridades.
David PereiraLusa
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Uma lancha de alta velocidade foi detetada na barra do estuário do Tejo, durante a noite de quarta-feira, 16 de setembro, pela Polícia Marítima, que deteve os 11 ocupantes, numa operação sob a coordenação da Polícia Judiciária.

Fonte da Autoridade Marítima Nacional disse à Lusa que a operação decorreu na barra do estuário do Tejo e foram detidas as 11 pessoas que seguiam na lancha rápida.

Também a Polícia Judiciária confirmou a operação à agência, adiantando que está ainda a reunir informação, remetendo para mais tarde mais pormenores.

Segundo a CNN Portugal, os 11 suspeitos detidos atracaram em Sesimbra, acompanhados pelas autoridades.

Trata-se do maior número de elementos capturados até agora numa narcolancha, segundo a estação.

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