GNR detém em Portalegre líder de rede internacional de narcotráfico procurado há 13 meses

A Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve, no distrito de Portalegre, o principal líder de uma organização criminosa transnacional dedicada ao tráfico de droga, que estava foragido à justiça há cerca de 13 meses. A informação foi divulgada em comunicado divulgado à imprensa na manhã desta quarta-feira, 19 de agosto.

A detenção ocorreu a 13 de agosto e foi realizada pelo Grupo de Intervenção de Operações Especiais (GIOE) da Unidade de Intervenção. O suspeito foi presente a tribunal e ficou em prisão preventiva.

Segundo a GNR, o homem era considerado um dos elementos centrais na coordenação e organização de redes ligadas ao narcotráfico internacional com operações em Portugal.

A detenção surge na sequência de uma investigação conduzida pelo GIOE durante mais de três anos, em colaboração com a Guardia Civil espanhola, que culminou numa megaoperação realizada em julho de 2025 em Portugal e no sul de Espanha.

A operação levou à detenção de 49 pessoas e à apreensão de sete toneladas de haxixe, 650 quilos de cocaína, 780 mil euros em dinheiro, 11 armas de fogo e 24 veículos. Foram ainda apreendidas 18 embarcações de alta velocidade, avaliadas em cerca de oito milhões de euros, e 40 motores de alta potência.

Os suspeitos eram investigados por tráfico de estupefacientes, associação criminosa e detenção de arma proibida. Com a detenção agora anunciada, a GNR diz considerar ter sido desmantelada na totalidade a cadeia de comando da organização.