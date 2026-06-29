Tráfico de droga. Operação da GNR em Alijó e Viseu termina com sete detidos, três ficam em prisão preventiva

A GNR de Vila Real deteve sete homens com idades compreendidas entre os 30 e os 60 anos, por tráfico de droga, nos concelhos de Alijó e Viseu, anunciou esta segunda-feira, 29 de junho, a força de segurança. Três dos detidos ficaram em prisão preventiva, a medida de coação mais gravosa. A operação policial "reforçada" foi levada a cabo na sexta-feira (26), através do Núcleo de Investigação Criminal do Destacamento Territorial da GNR de Peso da Régua, tendo sido realizadas 20 buscas, domiciliárias e não domiciliárias, no âmbito de uma investigação que decorria há quatro meses. Foram "detidos cinco homens em cumprimento de mandados de detenção fora de flagrante delito", um em "flagrante delito pelo crime de tráfico de estupefacientes" e um "em flagrante delito pelo crime de posse de arma proibida", explica a GNR em comunicado, dando conta que foram ainda constituídos arguidos dois homens.No decorrer das diligências das autoridades foram apreendidas 256 doses de cocaína, 1262 doses de haxixe. 5.605,00 euros em numerário, 17 telemóveis, uma balança, duas viaturas de alta cilindrada, uma arma de ar comprimido e 22 munições."A operação além de vários meios do Comando Territorial de Vila Real, contou com o reforço do Grupo de Intervenção de Ordem Pública (GIOP), da Unidade de Intervenção (UI), dos Comandos Territoriais de Aveiro, Braga, Bragança, Porto e Viseu, através de meios de Investigação Criminal e binómios cinotécnicos e de intervenção", detalha a GNR.Após o primeiro interrogatório judicial, "o tribunal aplicou a medida de coação de prisão preventiva para três dos detidos", tendo determinado a outros três "apresentações" às autoridades, lê-se na nota. .GNR deteve quatro pessoas e apreendeu duas embarcações com droga em Setúbal.Quatro detidos por roubo, sequestro e tráfico de droga em Vila do Conde. Mais de 29 mil euros apreendidos