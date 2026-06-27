GNR deteve quatro pessoas e apreendeu duas embarcações com droga em Setúbal
Foto: Reinaldo Rodrigues
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GNR deteve quatro pessoas e apreendeu duas embarcações com droga em Setúbal

Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras da GNR intercetou as embarcações e apreendeu 101 fardos de haxixe.
DN/Lusa
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A GNR deteve nesta de madrugada de 27 de junho, na zona de Setúbal, quatro pessoas e apreendeu cerca de quatro toneladas de fardos de haxixe e duas embarcações após a deteção da droga no mar.

O comandante de destacamento de Controlo Costeiro de Lisboa, Pedro Marujo, disse à Lusa que a Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras (UCCF) da GNR deteve quatro homens com idades entre os 26 e os 66 anos que seguiam nas duas embarcações que foram apreendidas.

A Guarda Nacional Republicana apreendeu também 101 fardos de haxixe e 10 jerricãs, quatro deles ainda com combustível no seu interior.

Pedro Marujo explicou que o Sistema Integrado de Vigilância, Comando e Controlo (SIVICC) detetou, na noite de sexta-feira, uma embarcação de alta velocidade a navegar em direção à barra de Setúbal, cujos movimentos foram permanentemente identificados, o que permitiu identificar um transbordo de carga entre esta embarcação e duas outras de menor dimensão.

O comandante de destacamento de Controlo Costeiro de Lisboa adiantou que este transbordo de carga indiciava o crime de tráfico de droga, pelo que foi iniciada uma ação policial para interceção das embarcações.

Em comunicado, a GNR refere que, “numa ação concertada entre as componentes marítima, terrestre e aérea da UCCF, foi possível intercetar uma das embarcações”, tendo sido detidos os dois ocupantes e apreendida a droga e o combustível que estava no interior.

A GNR indica que a segunda embarcação tentou a fuga, mas “os meios projetados conseguiram” intercetá-la junto à península de Troia e deter os dois tripulantes e apreender a embarcação, bem como a droga e o combustível no interior.

Os quatro detidos, um deles em processo de expulsão do país, vão ser apresentados este sábado, 27 de junho, ao Tribunal Judicial de Setúbal para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.

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