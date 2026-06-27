Detido homem suspeito de provocar incêndio no bairro das Galinheiras em Lisboa

A Polícia Judiciária prendeu um homem de 41 anos "por existirem fortes indícios da prática de um crime de incêndio em habitação, ocorrido no passado dia 13 de junho, no bairro das Galinheiras, em Lisboa", diz a PJ em comunicado. O incêndio provocou a destruição da casa do suspeito e de mais quatro habitações do mesmo bairro, "sendo o local do incêndio um terreno de elevado declive, com vegetação diversa e árvores de grande porte, onde foram construídas as cinco habitações", adianta a polícia.Juntamente com as habitações foram destruídas cinco viaturas que também se encontravam no local. "O suspeito recorreu a chama direta para atear o incêndio, num contexto de desavenças familiares e com sentimento de vingança", diz a PJ sobre o homem que agora será presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação..Mulher detida por incendiar a porta de casa da vizinha em Braga.Incêndios. Detido suspeito de atear 17 fogos em Ponte da Barca